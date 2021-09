Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional, nunca se calla, no tiene filtro y cada poco tiempo se le abre un frente nuevo, dice las cosas como él cree que son. En una entrevista concedida al diario 'Sport', Tebas ataca tanto a Florentino Pérez como a Joan Laporta: "Florentino tiene secuestrado al Barça". El presidente también afirma que el Barcelona no hizo todo lo posible por mantener a Leo Messi: "Lo sé con seguridad, su salida no fue por motivos económicos. Su marcha se podía haber evitado".

"Quizá la marcha de Messi haya sido la más dolorosa, porque personalmente lo considero el mejor de la historia. No merecía irse así, ya no solo del Barça, tampoco de la liga", señaló Tebas. "Se han ido Ronaldo, Guardiola, Mourinho... Y hemos tenido la gran suerte de tener a los dos mejores jugadores del mundo en los dos mejores equipos del planeta. En LaLiga hemos sabido aprovecharlo para ponernos en la primera línea mundial".

El presidente de LaLiga, barriendo para casa, sacó a la mesa el acuerdo con el fondo de inversión CVC, argumentando que si Laporta hubiera aceptado el acuerdo, le hubieran ingresado una cantidad importante de dinero con la que podría haber trabajado en la renovación del astro argentino. Sin embargo, Joan Laporta rechazó firmar este documento, al igual que Florentino Pérez, con el argumento que no estaba dispuesto a hipotecar los derechos audiovisuales del club para los próximos cincuenta años.

Parece que Tebas no vive en España ni conoce la situación actual del club azulgrana: una deuda de 1.350 millones de euros y un patrimonio neto negativo de 450 millones. La decisión del Real Madrid y del FC Barcelona de no abrirle las puertas al fondo de inversión CVC es completamente entendible. Son dos clubes que, en condiciones normales, generan muchísimo dinero, más que cualquier otro club de LaLiga al que sí le pueda beneficiar el acuerdo con CVC.

Decir que el Barça podía mantener a Leo Messi es un insulto a la inteligencia de cualquiera que siga la actualidad deportiva en España. Sí, es el mejor jugador del mundo, y no, no hay ninguna certeza de que la junta directiva del FC Barcelona hiciera todo lo posible para retener al astro argentino. Pero lo que sí es seguro es que, en la situación en la que se encuentran, liberar a Messi era un mal necesario.