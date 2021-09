El intenso y convincente discurso de Cristiano que deja ensimismado a todo el United

Cristiano ya es el líder del United | Cordon Press

Cristiano Ronaldo ha revolucionado el United desde su regreso. Su liderazgo va más allá del terreno de juego. El luso infunde tal respeto a sus compañeros que consigue que cuiden su dieta e incluso se replanten su futuro —Pogba estaba con pie y medio en el Madrid y el galo ahora parece dispuesto a renovar—.

Su debut, espectacular, con dos tantos ante el Newcastle, refuerzan el carisma de un Cristiano cuyo nivel de exigencia contagia: "Cristiano levanta a todos, hace que todos se concentren. Se exige a sí mismo, lo que luego exigirá a sus compañeros de equipo y a nosotros", aseguraba Solskjaer, el entrenador del United, tras el partido.

En su presentación, Cristiano consiguió un efecto imán espectacular con todos sus compañeros por la fuerza de su discurso. Unas palabras desveladas por el diario The Sun.

Cristiano, emotivo, consiguió llegar al corazón de sus nuevos compañeros explicando los motivos de su regreso. Además, pidió compromiso, esfuerzo, trabajo, unión y entrega como fórmula imprescindible para conseguir triunfos.

"El discurso de Ronaldo fue muy poderoso y edificante. Todo el grupo de jugadores y el cuerpo técnico escucharon en silencio. Les dijo a sus compañeros: 'He vuelto al Manchester United por dos razones. La primera es porque amo al club. La segunda es que me encanta la mentalidad ganadora que se respira en las filas de este equipo'", asegura a The Sun una fuente de los red devils.

El portugués dejó claro que la sed de títulos era el principal motivo de su regreso, quiere títulos y luchará a muerte por conseguirlos, y no solo dentro del campo. La dieta y el descanso, también son fundamentales:

"No he vuelto para ser una cheerleader. Si queréis triunfar, necesito que améis a este club de todo corazón. Tenéis que comer, dormir y luchar por este club. Juguéis o no juguéis, tenéis que apoyar a vuestros compañeros y dar siempre el 100% por el club. Estoy aquí para ganar y nada más. Ganar nos trae felicidad. Quiero ser feliz, ¿verdad? Todos ustedes son jugadores increíbles y creo en vosotros, de lo contrario no habría regresado".