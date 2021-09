Leonardo atiza al Madrid: "Jamás llegó la oferta que vendieron a su prensa"

Leonardo, director deportivo del PSG, se mostró muy crítico con la actitud del Real Madrid en el caso Mbappé. El brasileño concedió una entrevista a Canal + Francia donde se sinceró sobre cómo vivió el conjunto galo el interés del Madrid por su estrella:

"Llega la última semana de la ventana de fichajes del mercado de verano y el Madrid manda por mail una oferta por uno de los mejores jugadores del mundo… Tuvimos claro que la oferta que hicieron no fue suficiente desde nuestro punto de vista, pues era menos de lo que pagamos por él. Y en cuanto a la última oferta de la que habla la prensa española, nunca llegó".

Leonardo asegura que el Madrid, de querer realmente fichar a Mbappé, habría contactado antes con el PSG. No le gustaron las formas ni el momento elegido, sin tiempo para buscar un sustituto de garantías. Además, el brasileño afirma que el PSG jamás recibió una oferta superior de los 160 millones de euros —se filtró que el Madrid llegó a poner 200 millones de euros por la estrella gala—.

Posible renovación de Mbappé

Sobre la posible ampliación de contrato de Kylian, Leonardo se muestra esperanzado: "Mbappé representa la diferencia entre lo superficial y lo profundo. No veo por qué Kylian tenga que irse al final de esta temporada. Su relación con el PSG es profunda. No pensamos en otra cosa. No creo que nadie aquí vea el futuro sin él".