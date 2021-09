Eduard Romeu, vicepresidente económico del Barcelona, puso por las nubes a Florentino Pérez por su gestión como presidente del Real Madrid. Romeu se sinceró sobre la complicada situación económica del Barcelona, sobre Koeman y el caso Messi en una entrevista concedida al Partidazo de Cope y Radio MARCA.

Ensalza la gestión empresarial del Real Madrid

"Es posible que pudiesen fichar a Mbappé y Haaland. El Madrid es un gran club y tiene una fortaleza muy grande. Si hubiésemos hecho los deberes en los últimos años, nosotros estaríamos en la misma situación. Florentino Pérez tiene una dirección del club que es para sacarse el sombrero. A nivel económico y empresarial nadie va a descubrir al señor Pérez. Le tengo una gran admiración a nivel empresarial y a nivel personal ha sido muy gentil cada vez que hemos coincidido. Sólo puedo decir palabras de elogio a su persona".

Radiografía del Caso Messi

"Al final el señor Tebas nos ha hecho el trabajo de lo de Messi. Teníamos un inconveniente que se llama Fair Play por una situación heredada, pero si firmábamos un documento podíamos hacer una interpretación distinta. Al final eso no fue posible porque era algo infirmable que comprometía la solvencia del club y era una hipoteca a 50 años por un precio desorbitado. El fondo invierte 2.000 millones de euros y lo convierte en 22.000 millones de euros. Eso para un club como el Barcelona supone un coste financiero superior al 13% y nosotros tenemos la opción de financiarnos por debajo del 2%. Esa operación era ruinosa. Nos hubiera encantado que Messi siguiera, pero en esos términos no lo podíamos asumir. Por encima de cualquiera está el club. Evidentemente la responsabilidad es del club, pero heredamos una situación catastrófica y estas son las consecuencias".

Repaso de la realidad económica del Barcelona

"Nos condiciona mucho el presente y el futuro. Ya tomamos las riendas en marzo y en seis meses hemos hecho un inmenso trabajo para mejorar la situación a nivel estructural. Hay que seguir trabajando, pero tenemos la intención de en el mínimo plazo posible volver a estar en el nivel competitivo. Tenemos que poner la masa salarial y los gastos del club en sintonía para poder volver al mundo de los fichajes y competir de tú a tú con los mejores clubes de Europa".

El 0-3 ante el Bayern

"Nos tocó el peor rival en el peor momento. Con varios jugadores lesionados, contra un equipo consolidado, después del parón por selecciones... Nos da rabia, pero era algo que entraba dentro de la ecuación. Ahora vienen tres partido de Liga y tenemos que intentar sumar los 9 puntos".

Esperanzado con el equipo

"Creo que nos van a dar muchas tardes de gloria. Veo al equipo muy comprometido y con mucha ilusión. La decepción de nuestros jugadores era muy grande después de perder ante el Bayern. Otro tema es que nos dominaran y estuvieran más acertados".

Opinión sobre Koeman

"Es una persona muy correcta. Cuando el presidente y la junta directiva deciden que Koeman siga el compromiso y el apoyo es total. Sabiendo que es un momento muy complejo en el que tenemos que rearmar un equipo. Perder 0-3 con el Bayern era algo que entraba dentro de la ecuación".

¿Hay dinero para echar a Koeman?

"La respuesta política es que no hay caso y la real es que no es un problema de dinero, pero es que no hay caso. No procede".