Mbappé aseguró en el vestuario del PSG que no ficharía por el Real Madrid

Ander Herrera, jugador del PSG, concedió una entrevista a la Cadena Ser donde destapó la realidad del caso Mabppé. En el vestuario del PSG siempre se supo que Kylian no saldría esta temporada.

Ander contó que el propio Mbappé le dejó claro que no iba a fichar por el Real Madrid y que seguiría en París, al menos, un año más: "Yo tenía la intuición de que se iba a quedar. Lo que siempre nos había comentado el club es que Mbappé se quedaba", comenzó diciendo Ander Herrera, para añadir que "yo le pregunté dos semanas antes del cierre de mercado y él me dijo 'Yo aquí, yo aquí'". Ander Herrera siguió explicando que "todo lo que veía en la prensa no casaba con la realidad que se vivía aquí. Lo que pase esta temporada puede afectar a que Mbappé se quede".

En París siempre se tuvo la sensación que el Madrid vendió humo con el posible fichaje de Mbappé. Leonardo, director deportivo del PSG, lo dejó claro. La única oferta que recibieron, a escasos cinco días del cierre de mercado, no era suficiente. Sin tiempo para buscar un sustituto, no tuvieron más noticias del Madrid que jamás descolgó el teléfono para entablar negociaciones.