Ansu Fati parece estar en la recta final de su recuperación y su reaparición en los terrenos de juego con el FC Barcelona está muy cerca. Este sábado realizó su tercera sesión de entrenamiento seguida con el grupo y todo apunta a que el partido escogido para su vuelta será el del domingo 26 del presente septiembre ante el Levante.

El delantero español fue intervenido quirúrgicamente de la rodilla el 8 de noviembre 2020 y un par de semanas después recibió el alta hospitalaria. En principio, el tiempo estimado de baja deportiva se estimó en unos 4 meses. Un periodo que, a la vista de ocurrido, ha sido insuficiente. Era un secreto a voces que la recuperación de Ansu Fati no marchaba según lo deseado y que la posibilidad de que pasara de nuevo por el quirófano era una opción real. El menisco no parecía cicatrizar como debía.

Mientras tanto, el club azulgrana no informó si Samuel Umtiti formó parte del entrenamiento de este sábado en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, después de no asistir a sesión de ayer por malestar general. Lo que sí está confirmado es que no acudieron a la misma Jordi Alba y Pedri. Ambos siguen recuperándose de las lesiones musculares que sufrieron en el partido ante el Bayern de Múnich y serán baja asegurada para el encuentro de Liga que el Barça ante el Granada del lunes.

El resto de integrantes de la enfermería culé son Ousmane Dembélé y Sergio ‘Kun’ Agüero, que avanzan con su plan de recuperación, y Martin Braithwaite, quien fue operado con éxito este jueves de su lesión en la rodilla izquierda y estará entre tres y cuatro meses de baja. El Barça se volverá a ejercitar este domingo a las 11:00 antes de la rueda de prensa de Ronald Koeman previa al partido ante el Granada.