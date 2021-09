Piqué manda un mensaje: "Todos podemos quejarnos o todos podemos remar"

Piqué dio la cara tras el empate en Cádiz | EFE

Gerard Piqué habló alto y claro tras el empate de su equipo, el Barcelona, en Cádiz. En los micrófonos de Movistar, el central catalán repasó la actualidad azulgrana.

Así valoró el punto conseguido ante el Cádiz: "Si al inicio del partido te dicen que empatas no lo hubiéramos firmado. Veníamos a por la victoria. En la primera parte hemos generado poco. En la segunda hemos estado mejor. La expulsión de Frenkie lo cambia todo. La última media hora hemos competido con diez. El partido podía haber caído de los dos lados. El empate es un mal menor. Necesitamos ganar urgentemente, pero estoy orgulloso de que el equipo ha competido. Podíamos haber entrado en un bajón con uno menos y hemos dado la cara. Hemos tenido alguna ocasión incluso con uno menos".

Sobre la expulsión de Frenkie De Jong y el calendario: "Creo que Frenkie intenta jugar la pelota, esconde los pies, vas con velocidad... en ningún lugar creo que es para una segunda amarilla. Es lo de siempre. Pero más que esto, lo que no entiendo es como nos ponen un calendario como el que nos ponen. Nos ponen a jugar un lunes, esto es lo que yo no entiendo. No sé quién hace los calendarios. ¿Cómo puede ser que esto sea así? ¿Por qué después de jugar un martes contra el Bayern nos ponen un lunes? Lo del árbitro puede pasar, te puedes equivocar. Pero ¿esto? No es una crítica, es una reflexión. No lo entiendo. Tenemos un partido en menos de 72 horas. Venimos de jugar un lunes, ahora un jueves, luego viene la Champions. Los jugadores somos personas".

Explica su famoso "esto es lo que hay" tras el partido ante el Bayern: "Cuando dije que es lo que hay, es que estamos con cuatro bajas arriba. También dije que acabaremos compitiendo. No estoy vistiendo la camiseta del Barça para acabar segundo o tercero. Estoy para competir por los títulos. Estoy convencidísimo, pese al inicio, que estaremos compitiendo. El equipo está con ánimos, con ganas. A veces hay que afrontar estos momentos. Sentimos que la afición está con nosotros. La situación es complicada para todos. Venimos de 12 años en la élite, hay que estar ahora todos juntos. Vamos a competir hasta el final. Que nadie dude de ello. Necesitamos a la afición. Aunque empecemos mal, que nos ayuden... no sabes el bien que nos da que la afición esté con nosotros".

Sobre la delicada situación del club: " El club lleva muchos años encima de la ola. Estamos pasando por un momento en el cual no estamos acostumbrados. Son años convulsos, cambio de presidente, de entrenadores... entre todos debemos dar el máximo para dar tranquilidad. Todos quieren ganar. Hay muchas formas de afrontarlo. Todos podemos quejarnos o todos podemos remar. Los jugadores estamos para remar. No busquemos dos bandos. Estamos con el presidente y también con el entrenador. El ruido no lo podemos controlar. No queremos pensar en ello".