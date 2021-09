Rafael Giménez Jarque, más conocido como Fali, es uno de los futbolistas más peculiares de Primera.

Descubierto por Viqueira, por entonces director deportivo del Nastic, el propio Fali cuenta cómo fue el viaje a Tarragona: "Fui a Tarragona con la furgoneta de mi padre. Nunca le habíamos echado más de 5 o 10 euros de gasolina porque nos dedicábamos a la chatarrería con ella y con eso nos daba para todo, pero para un trayecto tan largo le dije de llenarla y la llenamos, pero reventamos el depósito y la aguja no subía".

Con 22 años y tras no tener minutos en el Nastic, fue cedido al Barcelona B en Segunda B: "Vino el Barça, que estaba jodido, y como nunca había imaginado jugar en un equipo como el Barça, acepté encantado. Íbamos últimos. Cuando fui, todo el mundo iba por ahí con la música puesta bailando, y yo dije: '¿Pero esto qué es aquí bailando y yendo últimos?'. Así que reventé el radiocasete ese que había y todos los chavales se quedaron mirando".

No queda ahí la anécdota: "Tenía 22 años, pero parecía que tenía 35. Dije que eso no podía ser. 'Señores, que vamos últimos, aquí quien no corra lo voy a reventar. A partir de ahí, ganamos siete partidos con la portería a cero, batimos el récord de Guardiola y Luis Enrique, salimos del descenso y casi nos metemos en 'play-off'. Al año siguiente me ofrecieron jugar dos allí y subí a Segunda con el Barça".

En lo personal, como el propio Fali reconoce, su vida poco tiene que ver con la de otros futbolistas: "Mi vida daría para una película o un libro. Me casé a los 16 y fui padre a los 17. Nosotros los gitanos nos casamos muy pronto. Mi mujer tenía 14. He sufrido mucho en la vida, tengo 26 años, pero parece que tengo 35. Hasta que he llegado a Cádiz y el presidente me ha renovado cuatro años. Mi mujer no se despega de mí, ahora que está viviendo bien la gitana".

Le patrocina Negredo

La última anécdota de Fali la ha contado en #Vamos, donde desvela el principal proveedor de materiales para los partidos. Se trata de su compañero en el Cádiz, Álvaro Negredo. "Todo el mundo tiene marcas buenas de botas como Nike, Puma, Adidas... pero a mí me patrocina Álvaro Negredo."

En el documental de Movistar, ambos futbolistas del club gaditano narran la historia de las botas. "Me traigo todas las zapatillas de Dubai y veo que Fali tiene unas botas antiguas. Algunas llevaban el nombre completo de mi mujer, mis hijos. Yo se las cedí pero él no quería quitarles el nombre" declaró Negredo.

El documental se titula Titán Fali donde el jugador cuenta muchas historias sobre su hija, familia, su carrera como futbolista y muchas otras anécdotas que se podrán ver a partir de hoy jueves en #Vamos de Movistar.