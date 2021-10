Ancelotti: "¿Mbappé? Que disfrute cuando venga porque el Madrid es el mejor club del mundo"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha reconocido que la derrota del martes ante el Sheriff Tiraspol en Liga de Campeones (1-2) les ha afectado "el orgullo" y le ha golpeado "físicamente", ya que le cuesta dormir por ello, y ha apelado a recuperarse este domingo en el partido ante el RCD Espanyol en el RCDE Stadium.

"El partido contra el Sheriff nos ha afectado el orgullo. Mañana vamos a reaccionar y a hacer todo para ganar el partido", declaró en rueda de prensa. "La evaluación del partido fue bastante clara y simple: el equipo ha cumplido, fallamos en pequeños errores, teníamos que haber estado más finos en la finalización y los pases. Me afecta físicamente, no mentalmente, porque no duermo y pienso siempre en lo que ha pasado. Pasa siempre que no se gana", continuaba.

En este sentido, afirmó que acepta "la crítica, sea justa o injusta". "Hay que evaluarla. "Tengo una posición fantástica que me da mucha ilusión, tengo mucha suerte, y a veces hay que aceptar las críticas. Es mejor ser criticado en el Real Madrid; todos los entrenadores son criticados, pero estoy en un sitio en el que tengo mucha ilusión", expresó.

En cuanto a qué les ha faltado, el preparador italiano lo tiene claro. "Tenemos que tener más equilibrio. En los dos últimos partidos hemos tenido la dificultad que nunca habíamos tenido antes, la de no marcar goles. Cuando todas eran cosas buenas hace diez días, dije que los problemas siempre llegan. Tenemos que solucionarlo con equilibrio y energía", advirtió.

Por otra parte, no desveló qué equipo prefiere que gane en el Atlético de Madrid-FC Barcelona de este sábado. "Tenemos que luchar con ambos hasta el final, son dos buenos equipos. Ahora mismo el Atlético tiene mejor condición. Lo voy a ver, porque es un buen partido. Nosotros vamos a luchar hasta el final con ambos", afirmó, asegurando que nunca entrenaría a los azulgranas. "Con todo el respeto a un gran club como el Barcelona, no puedo ir contra mi historia. Soy entrenador del Real Madrid y no puedo ir contra eso", señaló.

En otro orden de cosas, sobre Eduardo Camavinga, reconoció que "se ha incorporado muy bien" a la plantilla. "Tiene personalidad y calidad, pero tiene que mejorar, porque tiene que hacerlo mejor en el posicionamiento. Es joven y ha dado mucha energía al equipo", manifestó.

También confirmó que Toni Kroos será titular. "Estamos contentos de que haya vuelto, se ha tomado su tiempo. Mañana va a empezar el partido. Aporta calidad y experiencia", apuntó, reconociendo que Mendy, Carvajal y Marcelo estarán disponibles "después del parón".

Además, aseguró que al belga Eden Hazard "le falta un poco de continuidad", aunque está "bien" y recuperado de su lesión. "En algunas cosas lo está haciendo como antes, como en el uno contra uno. Necesita más protagonismo y poco a poco la va a tener", advirtió, y no quiso valorar en exceso las palabras de Karim Benzema asegurando que Kylian Mbappé jugará en el Real Madrid. "Que disfrute Mbappé, porque el Real Madrid es el club más grande del mundo", expresó.

Por último, sobre quiénes jugarán este domingo, adelantó que "los jugadores que han tenido menos minutos contra el Sheriff tienen más posibilidades de jugar". "Cuando doy descanso a un jugador no significa que no merece jugar, a veces es para descansar", concluyó.