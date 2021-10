El Atlético de Madrid hurga en la herida del FC Barcelona (2-0), en el duelo disputado este sábado en un Wanda Metropolitano que estuvo prácticamente lleno. Fue un ejercicio de dominio rojiblanco que deja más tocado al cuadro azulgrana y a su entrenador, Ronald Koeman, que convivirá una semana más bajo el paraguas de las críticas y una posible destitución, pese a que Joan Laporta decía horas antes del duelo que el holandés seguirá "con independencia del resultado".

El campeón de Liga fue una apisonadora en la primera mitad al ritmo de Joao Félix, que ha cuajado uno de sus mejores partidos desde que fichó por el Atlético en verano de 2019. El portugués estuvo en todas las salsas y fue fundamental en los dos goles, atrayendo espacios y despachando rivales solo con el movimiento de sus caderas.

Los de Simeone tuvieron que esperar 23 minutos para golpear primero gracias a una combinación entre Luis Suárez y Lemar que culminó el internacional francés. El espacio, después de iniciar la contra, lo abrió Joao Félix, que arrastró a dos rivales con su sombra. Ni Mingueza, ni Piqué, ni ninguno de los defensas culés pudieron detenerle en la conducción.

El gol espoleó a un Metropolitano que, por primera vez desde la pandemia, vestía sus mejores galas con todo el público en sus gradas. El estadio cantó como nunca y gozó como pocas veces con el segundo de la noche, obra de Luis Suárez. El uruguayo ya marca el 40% de los goles de su equipo y este sábado, con el perdón mediante, hizo el 2-0 definitivo. Suárez, nuevamente en la asociación con Lemar, paró el reloj tras controlar el esférico, contemporizó delante de Piqué y batió a Ter Stegen, en al área pequeña, para desatar el estado de alegría en el coso colchonero.

La noche era extraordinaria, aunque la segunda parte no lo fue tanto. Seguramente porque el Cholo dio un paso atrás pensando en conservar la ventaja y no exponer el tesoro. El cambio fue evidente y el Atlético guardó las armas ante un Barça que sigue sin rumbo, perdido en el centro del campo, y echando de menos a Messi como era de prever. No existe conexión, ni capacidad para resolver en las dos áreas, la gran rémora del Barça de Koeman, que tuvo que seguir el partido desde la grada por su expulsión la pasada jornada.

Dos canteranos: Nico y Gavi —éste último recién llamado por Luis Enrique el pasado viernes— fueron titulares y alguno de los pesos pesados calentaron el banquillo como Sergi Roberto y Jordi Alba. Algo no fluye en Can Barça y la situación comienza a ser preocupante. El Barça es noveno en Liga y ha perdido sus dos primeros partidos de Champions.

Bajón en la segunda parte

Sólo Coutinho sacó la cabeza en la capital con un par de acciones de calidad, una de ellas con un disparo que rozó el palo antes del 2-0 de los colchoneros. En el acto final, ni chicha, ni limoná. Ese es el Barça actual que intentó agarrarse al partido con una falta de Ansu Fati que se marchó muy alta. El dominio final fue estéril y el marcador no se movió.

De esta forma, el Atlético se encarama a la segunda posición, empatado a puntos con el Real Madrid a la espera del resultado de los blancos este domingo contra el Espanyol, mientras que el Barça continúa su caída en picado y empieza a alejarse de forma alarmante de la zona privilegiada de la clasificación.



Ficha técnica

Atlético de Madrid, 2: Oblak; Savic, Giménez, Hermoso (Felipe, m.81); De Paul (Trippier, m.46), Koke, Llorente, Joao Félix (Correa, m.72), Carrasco (Renan Lodi, m.81); Lemar y Luis Suárez (Griezmann, m.72)

FC Barcelona, 0: Ter Stegen; Dest (Lenglet, m.86), Piqué, Araujo, Mingueza (Luuk de Jong, m.75); Busquets, Frenkie de Jong, Nico (Sergi Roberto, m.46), Gavi (Puig, m.75); Coutinho (Ansu Fati, m.64) y Memphis

Goles: 1-0, m.23, Lemar; 2-0, m.44, Luis Suárez

Árbitro: Soto Grado (Comité riojano). Mostró tarjeta amarilla a Gavi (m.20), del Barcelona; y a Rodrigo de Paul (m.45+1) y Koke (m.78), del Atlético de Madrid

Incidencias: Partido de la octava jornada de LaLiga Santander 2021/22 disputado en el Wanda Metropolitano ante 60.594 espectadores. Por primera vez el estadio del Atlético de Madrid registró casi lleno desde el inicio de la pandemia del coronavirus