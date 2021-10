Varios jugadores del Cádiz se van de fiesta "sin permiso" tras perder en Vallecas

Las aguas bajas turbulentas en el Cádiz CF, que marcha decimoquinto en la tabla con 6 puntos y un solo triunfo en su haber. Por si fuera poco, en las últimas horas ha salido a la luz en redes sociales un vídeo donde se ve a varios jugadores del equipo amarillo de fiesta en una discoteca de Madrid, el pasado domingo 26 de septiembre, pocas horas después de la derrota sufrida contra el Rayo Vallecano en el Estadio de Vallecas (3-1).

Los futbolistas aparecen de fiesta y alegres, sin mascarilla ni distancia de seguridad, y, según desvelaba el técnico del Cádiz, Álvaro Cervera, "no tenían permiso" para salir de fiesta tras la derrota en Vallecas.

CaDYC club de fútbol!! pic.twitter.com/vBkoXr2IJG — Javi Pecci (@Javier_Pecci) September 27, 2021

Este viernes, en la rueda de prensa previa al partido de Liga que el Cádiz juega contra el Valencia este sábado en el Nuevo Mirandilla (antiguo Ramón de Carranza), Álvaro Cervera decía ser "consciente de las imágenes". "Las he visto, por parte del cuerpo técnico no tenían permiso y no sabíamos nada de esa salida", añade.

El técnico, molesto, continuaba comentando que "esas imágenes no representan al cadismo ni representan lo que queremos de este club". "Se han equivocado", añadía Álvaro Cervera, destacando que "hay cosas que no se pueden explicar. Después de perder, que haya esas salidas, no me representan".

Cervera avanza que esta circunstancia "tendrán consecuencias": "Esas cosas no nos han pasado nunca y nos ha pasado. Hay gente enojada por esas imágenes y pido perdón. Estoy seguro que gente que sale en esas imágenes también están arrepentidas (...) Estas cosas hay que cortarlas", sentenció.