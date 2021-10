Tebas: "Florentino va diciendo de mí que soy un corrupto"

Javier Tebas, presidente de la LFP, pasó este lunes por los micrófonos de El Partidazo de la Cadena Cope para dar un repaso a la actualidad del fútbol español, con especial atención a la polémica generada por la Superliga, su relación con Florentino Pérez o la situación económica del Barça.

Tebas se mostró claro y contundente a la hora de hablar sobre sus diferencias con el presidente del Real Madrid: "A nivel de visión del fútbol profesional es imposible que nos entendamos porque tenemos dos visiones muy diferentes", dijo.

Tebas reconoce que Florentino le invita cada partido al palco del Bernabéu: "No me gusta generar morbo en cosas intrascendentes", sentenció.

El mayor punto de conflicto entre Florentino y Tebas es la Superliga, impulsada por el presidente del Madrid: "No es negociable una Superliga. Ni que los grandes clubes tengan que dominar el fútbol nacional e internacional. No es el futuro. Cualquier paso que uno ceda ahí está cediendo la titularidad. No le doy ninguna posibilidad de éxito a una Súperliga".

Tebas afirma que Florentino se ha quedado solo en su sueño de la Superliga: "Ni Laporta ni Agnelli creen realmente que sea viable que salga adelante la Superliga. Florentino se ha quedado solo. No tengo la menor duda de que si Florentino pudiese me sacaría de la presidencia de La Liga. En la política institucional, el Madrid se está equivocando, se está ganando muchísimos adversarios", aseguró.

Y va un paso más allá en su conflicto con el presidente madridista: "Florentino dice de mí que soy un corrupto. Lo va diciendo por ahí, no en público".

Sobre la situación del Barça

En cuanto a la situación financiera del FC Barcelona, Tebas es optimista y, aunque admite que el estado es negativo actualmente, no tendrá problemas en salir del bache: "La situación del Barça económica es complicada, pero es una institución que factura mucho por temporada. Está en una mini crisis institucional, pero eso no es bueno para conseguir patrocinadores y otras operaciones", dijo.

Tebas asegura que Laporta se mostró partidario de participar con el acuerdo del fondo de inversión CVC, algo que le permitiría ampliar el contrato de Messi: "En el mes de julio, teníamos un acuerdo con Laporta. Incluso luego recibí una llamada de Laporta: '¿Podemos acelerarlo? Messi se está poniendo nervioso', me dijo", en referencia a las exigencias de Leo de tener un equipo competitivo. Explicó que "al final, el presidente del Barcelona se echó atrás con lo del fondo. Estoy convencido de que detrás del rechazo de Laporta a CVC está Florentino".

Con el acuerdo "pienso que el Barça podría haber conservado a Messi. Pienso que sí. Han fichado a Kun, a Memphis… si la pregunta es si sin estos fichajes podrían haber fichado a Messi, pienso que sí. Podían destinar un 15% de la cantidad a jugadores, era una decisión libre". Insistió en que "cené en julio en casa de Laporta y estaba de acuerdo en firmar lo de CVC. A Laporta le dije que Florentino lo intentaría reventar y me dijo que él tenía personalidad".

Tebas vincula el rechazo de Florentino al tema de la Superliga: "Florentino no quiere que LaLiga crezca porque si eso sucede su proyecto de Superliga cae". Muy crítico con el presidente del Madrid, afirma que "con Laporta no estoy peleado. Lo de él y el Barça son críticas y el tema con Florentino Pérez es mucho más profundo porque está absolutamente equivocado de lo que debe ser LaLiga, mientras que el Barça no está profundamente ideologizado".