José María García habla de su retirada: "Un dictador llamado Aznar tuvo la culpa"

José María García volvió a hablar claro en su última entrevista, concedida a La Azotea, el late night de TRECE. El histórico periodista deportivo de 73 años no se mordió la lengua a la hora de abordar distintos temas espinosos.

García explicó el motivo que según él causó su retirada de la radio: "Me retiré hace 25 años voluntariamente porque me peleé con un dictador muy caprichoso que se llama José María Aznar".

Sobre el periodismo actual, García lo compara con la política —cada vez vamos a peor—: "Me da pena profunda y tristeza cómo está el periodismo. Está desapareciendo a marchas forzadas. Antes, una gran entrevista lo era, hoy en lugar de eso, le hacen una felación. Ha desaparecido el periodismo de investigación y de denuncia. A mí me inculcaron que una noticia no es noticia si no está contrastada con todas las fuentes posibles. Ahora se ha sustituido por no permitir que la realidad te estropee una noticia".

García ahonda en uno de los grandes problemas del periodismo actual: "Un problema es que no puedes pedir a un periodista que se juegue la cabeza si su empresa está en quiebra. Otro problema es que hay un déficit de mandatarios y directores abrumador. Antes había gente absolutamente preparada, que antes de ser cocineros fueron frailes. Hay que llegar aprendido, no se puede aprender en los sitios", analizó.

Las redes sociales no son periodismo

José María García tiene muy claro que "las redes sociales no son periodismo. Contra la realidad no te puedes enfrentar. Son un gran invento, pero no son periodismo porque falta contrastar las noticias, la credibilidad. Da muchísima pena pensar en la falta de criterio, te publican tonterías porque sólo trabajan para el clic. Las redes sociales valen para lo que valen, pero jamás podrán sustituir al periodismo. Los influencers nunca podrán ser periodistas".

Descarta su vuelta al periodismo

En relación a una hipotética vuelta al periodismo José María García apuntó en TRECE que "no creo que segundas partes sean buenas, me gustaría volver por agradecimiento a quienes me han seguido, pero no creo que deba volver, hay que dejar a los jóvenes que triunfen".

No sigue el periodismo deportivo actual

José María reconoció que ha dejado de seguir al periodismo deportivo: "Me siento muy triste, lo he dejado de escuchar. El periodismo deportivo que se hace es el mismo que se hace político o social. No es periodismo. Periodista es y significa pluralidad, independencia y libertad. Hemos vivido una época de la censura y dependíamos de unos tontos que te tachaban. Siempre he sido muy indisciplinado por defender unas causas".