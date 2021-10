Quique Sánchez Flores ha sido elegido para sustituir al destituido José Miguel González Martín, 'Míchel', y entrenará al Getafe hasta final de temporada, según dijo este miércoles el presidente del club, Ángel Torres.

El entrenador madrileño, que iniciará su tercera etapa en el Getafe a sus 56 años, estuvo en el banquillo azulón en la primera temporada del equipo en Primera División (2004/05), cuando acabó en la decimotercera posición.

Después, en la 2014/2015, dirigió al Getafe durante dos meses entre las jornadas 18 y 24 tras sustituir al rumano Cosmin Contra, que se marchó al fútbol chino a cambio de cuatro millones de euros. Quique dejó el cargo a finales de febrero por motivos personales tras acumular tres victorias y cuatro derrotas. Fue sustituido por Pablo Franco.

Seis años y medio después, Quique Sánchez Flores regresa al Getafe con una misión difícil, la de enderezar el rumbo de un equipo que es último en LaLiga con sólo un punto de 24 posibles tras sumar un empate y siete derrotas, con un balance de tres goles a favor y trece en contra.

Durante su trayectoria profesional Quique Sánchez Flores también ha dirigido a equipos españoles como el Valencia, Atlético de Madrid y Espanyol, al Benfica portugués, al Al-Ahli y Al-Ain de Emiratos Árabes Unidos, el Watford inglés y el Shangai Senhua chino.

Ángel Torres le da las gracias a Míchel

El presidente del Getafe da "las gracias" por su trabajo a Míchel y aseguró que ha tenido "mala suerte" en este inicio de Liga, en el que la situación debería haberle llevado por delante a él y no al entrenador.

Con un punto de 24 posibles tras un empate y siete derrotas, Ángel Torres decidió prescindir de Míchel y optar por el regreso al banquillo de Quique Sánchez Flores seis años y medio después.

"Buscaba no un cambio radical, sino que se notara lo menos posible, uno que conociera la casa. Con Quique he tenido contacto porque ha tenido a los niños en la cantera y he hablado por teléfono. Pensé que para el cambio de Míchel, que me ha costado mucho, Quique podía ser el hombre ideal conociendo la plantilla", dijo Ángel Torres, en conferencia de prensa.

"Espero que no me vuelva a equivocar. El cambio lo decidí rápido. Cuando hay que asumir responsabilidades lo hago yo para bien o para mal. Dos días antes de jugar con la Real Sociedad me reuní con la dirección deportiva y los capitanes. Vi que empezaban a perder confianza y había dudas. En otra ocasión un empate sería un gran éxito, pero para la gente que interiormente no sabe que los problemas son otros, no", confesó.

"A Míchel le doy las gracias porque ha tenido mala suerte. Se lo ha llevado por delante y a quien tenía que llevarse por delante es al presidente que lo trajo, pero como encima de mí no hay nadie...", apuntó el dirigente azulón, que asume toda la responsabilidad en este inicio de curso.

"Yo no vivo de esto y podéis decir lo que queráis. Yo protejo a los profesionales y siempre van a tener mi apoyo. En cuanto ganemos dos partidos seguidos, espero que antes de Navidad, estaremos donde merecemos por presupuesto y categoría. Hay plantilla suficiente para sacarlo adelante", manifestó.

"La suerte hay que buscarla. Creo que deberíamos tener más puntos. Eso de ir a los campos y que te digan qué buen equipo tienes, no. Prefiero que me digan qué hijo puta eres. Hay que ir a ganar y dejarnos de rollos. No tomo medidas porque sí", concluyó.