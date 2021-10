Joan Laporta: "Tuve la esperanza de que Messi dijese que jugaba gratis"

Joan Laporta sigue demostrando que le encanta el micrófono. El presidente del F.C. Barcelona ha salido a la palestra en la mañana de este viernes para dar un repaso a toda la actualidad del conjunto azulgrana tras la presentación pública que hizo Ferran Reverter, CEO del club, el pasado miércoles, en la que destripó las cuentas de la entidad.

Uno de los asuntos más espinosos que salieron a la luz el pasado miércoles fue el pago a distintos periodistas que hizo la anterior directiva. Laporta lo confirma y no se moja demasiado: "Me remito a lo que dijo el CEO. Es un hombre transparente. Ya dijo que sí, pero que hay facturas y se ha pagado legalmente. No entro a decir si es ético o no".

Sobre la retirada de Pau Gasol y la posibilidad de hacerle un homenaje, Laporta incluyó a Lionel Messi en su deseo de reconocer las carreas de dos auténticas leyendas del barcelonismo: "Me gustaría hacer un homenaje a Leo Messi, estaríamos encantados si ellos quieren. Con Pau también. Es impresionante lo que se aprende escuchándolo. Es un mensaje emotivo y motivador. Después del éxito que ha tenido, tiene humildad y agradecimiento permanente. Tiene una fundación y es embajador del Barça. Encontraremos espacios de colaboración. Retirar la camiseta aún no nos lo hemos preguntado".

Jordi Cruyff, clave para darle un margen de confianza a Ronald Koeman: "Jordi ha jugado un papel importante para darle un margen de confianza a Ronald. El director de fútbol, de todo lo futbolístico es Mateu Alemany y estamos muy contentos con él. Pero es que en su equipo tenemos a Planes a Jordi y una serie de colaboradores como Deco, que trabaja en el mercado brasileño".

¿Cómo cambió su opinión sobre el posible despido de Koeman?: "Cuando hay una situación que no terminan de salir las cosas como queríamos, todos estábamos desanimados hasta el propio Koeman estaba jodido, y te pones a pensar, valorar... después de escuchar a diferentes personas de mi confianza llego a la conclusión que tengo que actuar como hice con Rijkaard. Merece un margen de confianza. Es un culé como todos nosotros, quiere al Barça, decidió venir en una situación de máxima dificultad deportiva e institucional... Le pregunté si confiaba en el equipo y me dijo que claro que confiaba, con contundencia, pero que necesitaba recuperar a los lesionados. Esperamos que contra el Valencia, Kiev o Madrid pueda jugar Dembélé, a ver el regreso del Kun, que lo firmamos para que marcase, la lesión de Fati... Era de justicia darle este margen de confianza. Estoy muy satisfecho de haber tomado esta decisión".

La rebaja de salario de Sergi Roberto: "Estamos en proceso de reestructurar su contrato. Se ha reducido el salario. No está cerrado, está pendiente de unos flecos".

¿Se enfadó con Messi tras señalar su padre al club como responsable de su marcha?: "No, lo quiero demasiado para enfadarme. Pero llega un momento que, cuando ves que no puede ser, hay decepción por las dos partes. Había deseo de quedarse, pero presión con la oferta que tenía. Sabían que si no se quedaba, se iría al PSG. Messi pasará a la historia del Barça como el mejor jugador de la historia y me gustaría preservar esta idea. Todo indica que tenía la oferta del PSG antes de irse del Barça. Sabíamos, durante la negociación, que tenía una oferta muy potente. Cuando llega el momento de tomar la decisión, pensaba que estaba haciendo lo mejor para el Barça. Tuve la esperanza que hubiese un cambio de rumbo y dijese juego gratis, pero no podemos pensar que un jugador de esa altura hiciese eso. Tenemos una relación muy buena, sabía que cuando tuviésemos recuperada la economía le compensaría, pero exigir eso pensando en lo que tiene en París...".

¿Por qué cambió de un día para otro la decisión sobre Messi (de estar casi renovado a anunciar su marcha)?: "No teníamos fair play. No había el margen para meterlo en la plantilla y teníamos las conclusiones de la auditoría y la inversión en Leo nos podía poner en riesgo. El Barça está por encima de Messi y de cualquiera. No había margen. Nos propuso una operación, nos planteamos un esfuerzo pero, para tener margen salarial, había que hacer una operación que era inviable, la CVC".

¿Por qué dijo "no" a CVC?: "Era una operación que era el caramelito que nos daba el presidente de LaLiga para que pensáramos que tendríamos fair play para poder cuadrar a Leo Messi. Hoy en día aún no tenemos el documento que teníamos que firmar y el Barça no se compromete si no conoce la operación a fondo, si no lee la letra pequeña. Nosotros no necesitamos más deuda y dijimos que si no son ingresos directos, no nos interesa. Veo que los clubes de LaLiga están sufriendo. No nos hemos cerrado a esta operación, pero nos la tienen que presentar de otra manera. Están intentando reformular esta operación. Aún están trabajando en una due diligence para definir esta operación. No nos condiciona nadie, ni el Real Madrid, a decir que no".

Nuevo proyecto de reforma del Camp Nou: "Creo que cuando hagamos la presentación del nuevo proyecto de estadio la gente se dará cuenta del impacto para la ciudad y para el club. La anterior Junta no hizo los deberes pero es fundamental. Si la asamblea nos autoriza para lograr el capital para construir el nuevo estadio, el Palau y el Campus Barça el verano que viene empezarían las obras. No es un crédito porque no hay la necesidad de devolverlo hasta que no tengamos ingresos de lo que construyamos".

¿Es verdad que intentó fichar a Neymar este verano?: "No teníamos la due diligence y tal y como nos explicó los números la gestora pensamos que había un margen. También nos dijeron que quería venir y cedió a las propuestas del PSG. Nos dijeron que no continuaría y le convencieron. No me decepcionó. Esto es la ley del fútbol y se lo lleva quien hace la mejor oferta. El resultado de no ficharlo ha sido bueno, no nos hubiese solucionado".

¿Podrá el Barça fichar en este mercado de invierno?: "Sí porque tenemos unos activos para lograr recursos en forma de inversión o en forma de crédito, lo que no queremos es más déficit. Lo que no queremos es más deuda. Queremos dinero fresco o inversión para hacer frente a las necesidades del club y eso pasa por nuevos jugadores".