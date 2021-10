La emocionante lección de vida de Unzué: "Si tenéis un mal día, acordaos de mí y pensad que sois unos privilegiados"

Unzué y su increíble lucha contra el ELA | Agencias

El exfutbolista y exentrenador navarro Juan Carlos Unzué, aquejado de ELA, ha impartido este sábado una emotiva charla a los jugadores del primer equipo de Osasuna, a los que ha pedido que sean "valientes y atrevidos" en la vida, porque esa actitud, ha afirmado, a él le ha dado mucha tranquilidad.

Lo de Juan Carlos Unzué es para estar de pie aplaudiéndole una semana pic.twitter.com/qF6cQucUco — Jota Villaluenga (@JVillaluenga) October 16, 2021



Osasuna muestra un vídeo de esta charla en su cuenta de Twitter, en el que Unzué, en silla de ruedas y rodeado por los jugadores, es presentado por el entrenador del equipo, Jagoba Arrasate, que lo califica como "más osasunista que nadie" y una persona que "está dando lecciones de vida".

En el vídeo, que el sábado por la tarde ya llevaba cerca de 366.000 reproducciones, Unzué se dirige a la plantilla para afirmar que Osasuna es "el equipo de mi tierra, el equipo que me ha dado la posibilidad de crecer, de hacerme como futbolista y que en un momento dado me dio la oportunidad de convertir lo que era mi hobby, como todos vosotros, en mi profesión".

Unzué asegura que no tiene ganas de hablar de su enfermedad, porque no desea que la charla "quede como algo triste", sino que, por el contrario, lo que pretende es transmitir que, "a pesar de las dificultades de tener una enfermedad cabrona, muy jodida, sin cura, hay muchos motivos para disfrutar de la vida".

El exguardameta destaca que ha decidido hablar con la plantilla de Osasuna para transmitirles dos sugerencias, una petición y un deseo.

La primera sugerencia, continúa, es que, "si en un momento dado tenéis una debilidad, si tenéis un problema verdaderamente importante que no sois capaces de solucionar, que lo hagáis saber a alguien", porque "todos tenemos a alguien de confianza al que en un momento dado poderle decir que tengo un problema".

"En mi generación, parecía que los hombres de la casa no se podían quejar, y claro, si no te quejas, cómo cojones te van a ayudar, y hay mucha gente alrededor nuestra que nos quiere echar una mano", subraya.

La segunda sugerencia, agrega, es "que seáis valientes y atrevidos" y en este sentido resalta que, por su propia experiencia, le da "mucha tranquilidad" mirar atrás y tener la sensación de que se puede reprochar "muchas cosas, sin ninguna duda", pero, "cuando he sentido que quería hacer algo y me ha apetecido hacerlo, me he tirado a la piscina".

Eso "me ayuda mucho a llevar la enfermedad como la llevo", reconoce el exportero pamplonés.

La petición de Unzué a la plantilla es que "en el momento en que aparezca, y ojalá tarde mucho, una derrota, un mal día" y "tengáis esa sensación de que ya no podéis más, que os acordéis de mí, de este tío que tenéis aquí enfrente que hace cuatro días estaba jugando como vosotros" y que "hoy está en una silla de ruedas".

Unzué les pide que se acuerden de él, "pero no como algo triste", sino que les sirva ese pensamiento en un momento dado "para decir: esto merece la pena, soy un privilegiado". En los malos momentos, insiste, cualquier jugador puede acordarse "del cabrón ese de la silla de ruedas, pero para levantarme y para seguir funcionando".

El deseo, destaca, es que "salgáis ahí al entrenamiento, que lo disfrutéis como el mejor del mundo" y que este domingo contra el Villarreal "salga el plan tal y como lo tenéis planteado y lo tenéis trabajado".

Unzué se despide de los jugadores con un "aupa Osasuna" y recibe un cariñoso un aplauso de los futbolistas y cuerpo técnico del club.