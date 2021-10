El Real Madrid se frotaba las manos con el fichaje de una nueva perla brasileña, Reinier Jesús, allá por enero de 2020. El conjunto merengue pagó 40 millones de euros —30 + 10 en comisiones— al Flamengo por su fichaje. "El nuevo Kaká", decían muchos. Tras un breve paso por el Castilla, Reinier fue cedido al Dortmund durante las próximas dos temporadas.

En el Madrid se consideraba que un equipo como el Dortmund, que quizá sea el mejor formador de talento joven del mundo, era el destino ideal para el brasileño. Desde fuera, a priori, parecía una osada decisión tanto por la adaptación —un brasileño que sale por primera vez fuera de su casa no parece que Alemania sea el destino ideal— como por el alto nivel del equipo teutón que ya tiene sus propios mirlos blancos a los que moldear.

Tras un año y unos meses queda claro que la decisión de ceder a Reinier al Dortmund fue un desastre. Ninguna de las tres partes están contentas con la situación. El brasileño jugó la temporada pasada 339 minutos. En la 21/22 la situación no ha cambiado. Solo suma 66 minutos. Algo inadmisible para un joven que lo que necesita para formarse es jugar.

Mientras el Real Madrid busca equipo al brasileño para darle salida en el mercado de invierno y no pase una segunda temporada en blanco, el padre de Reinier, Mauro Brasilia, pone el grito en el cielo en una entrevista concedida a Goal. "Está pasando algo muy raro allí, es una pena para los dos. A pesar de este pequeño retroceso en el inicio de su carrera en Europa, Reinier sigue teniendo prestigio en otros clubes grandes".

"El Borussia pierde la oportunidad de desarrollar y de disfrutar de otro joven talentoso, manteniendo su tradición, aunque el futbolista no sea patrimonio suyo", sigue el padre de Reinier. "Podría aportar un estilo diferente de juego, necesario en algunos partidos. Conoce la idea de la posesión de balón, del control, y da la sensación que el Dortmund no lo ha entendido y no se ha dado cuenta de esta buena opción", indica.

El Madrid necesita solucionar cuanto antes una situación que se ha vuelto insostenible. Uno de los jugadores más prometedores y de los que más confía la dirección deportiva va camino de firmar dos temporadas comiendo pipas en el banquillo, algo inadmisible. Urge un cambio de destino y el Madrid lo sabe.