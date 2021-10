El F.C. Barcelona decidió en verano no destituir a Ronald Koeman. A pesar de que Joan Laporta llegó a la presidencia del conjunto azulgrana y desde el principio mostró muchas dudas respecto al técnico holandés, la mala situación económica y la decisión de no renovar a Lionel Messi, hicieron que Koeman comenzara la temporada. Craso error.

Con tan solo 10 jornadas disputadas, Laporta decidió poner punto y final a una situación que se volvió insostenible. El presidente azulgrana deberá ahora pagar por sus pecados.

El cambio de entrenador le va a salir muy caro al Barcelona. El finiquito de Ronald ronda los 12 millones de euros. El sueldo de Xavi y su equipo de trabajo se cerrará en torno a los tres millones y la cláusula liberatoria del técnico catalán de su actual equipo, el Al Sadd, es de un millón de euros. En total el cambio de entrenador le sale al Barça por 14 millones de euros. Poca broma

La no renovación de Messi

A pesar de vender todo el humo del mundo en plena campaña electoral -"renovaré a Messi sentándome con él a comer un asado", lo cierto es que Laporta decidió no ampliar el contrato del argentino. Una renovación que suponía un gasto de 35 millones de euros -el salario de Lionel-, pero que conllevaba unos ingresos por ticketing y publicidad, además de los ingresos deportivos. ¿Estaría el Barcelona al borde de la eliminación en la fase de grupos de la Champions si se hubiera renovado a Messi? ¿Hubiera sido cesado Koeman si se hubiera apostado por ampliar el contrato del argentino?

Castillos en el aire, sí, pero lo que es seguro es que el adiós precipitado de Koeman le cuesta al Barcelona 10 millones de euros a mayores de lo presupuestado, sin contar los 12 de salario, hay que apuntar los 4 que habrá que pagar por Xavi Hernández más los 6 de la cláusula que tiene el holandés en su contrato por si en algún momento de la temporada era cesado y no seguía en el banquillo culé el próximo curso. 10 millones de euros a los que veremos si no hay que sumarle el desastre económico que supondría caer a las primeras de cambio en la Champions. Al final al vendedor de humo Joan Laporta le puede salir muy cara la no renovación de Lionel Messi. Al tiempo.