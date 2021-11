El antológico palo de Hristo Stoichkov a Joan Laporta

La afición en Barcelona lo tiene claro: Xavi Hernández debe ser el nuevo técnico. Sin embargo, Hristo Stoichkov no está de acuerdo con la actuación del presidente, Joan Laporta.

Hace tan solo cuatro meses, Laporta descartó el fichaje de Xavi como entrenador —curiosamente Xavi iba en la candidatura del máximo rival de Joan en la lucha por la presidencia, Víctor Font— al asegurar que todavía no estaba preparado para tomar las riendas del banquillo culé y que le faltaba experiencia. Una opinión que ha cambiado de la noche a la mañana sin justificación alguna —más allá de la necesidad de dar un capricho a una afición indignada—. Este cambio de postura no ha pasado desapercibido para Hristo Stoichkov, que ha puesto fino a un Laporta que lo único que ha hecho desde que es presidente del Barcelona es vender humo.

"Hace cuatro meses, Joan dijo que Xavi está muy verde, no está preparado y tiene que tener más experiencia. Aquí Xavi en estas tres cosas no entra. Hoy por la mañana se levanta y dice que Xavi es el mejor para nuestro club. ¿Otro mito quieren echarlo por la puerta de atrás? Porque Xavi para mí aún no está para sufrir y Xavi necesita a gente más preparada", dijo Stoichkov en declaraciones a la cadena TUDN USA, antes de comparar la situación que se encontrará Xavi con la que tuvo en su día Guardiola cuando cogió las riendas del primer equipo del Barça.

"Pep Guardiola tenía a Johan Cruyff, Txiki Begiristain y Alexanko. Con estos tres cada día. Ahora está el gran capitán en el fútbol base. ¿Xavi con quién se va a sentar? ¿Quién le puede dar consejos positivos? Porque negativos ya va a recibir desde el primer día que pise el estadio. Yo como barcelonista quiero que triunfe Xavi, porque es de la casa", sentenció Stoichkov, que recordó que en el pasado le pidieron consejo sobre quién podría ser entrenador del Barça y no le hicieron caso.

"Cuando piden nuestro consejo u observaciones, tú das dos o tres nombres para fichar. En años anteriores, cuando se dudaba mucho de Valverde y se dudaba de Setién, damos nombres. Estaba Allegri libre, estaba Conte libre, estaba Laurent Blanc libre, que han estado en equipos grandes y han estado sufriendo. No toman una decisión y fichan por lo fácil. Cuando no escuchan, es su problema", apuntó Stoichkov, visiblemente frustrado con el rumbo del club en este inicio de temporada.