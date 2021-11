Philipp Lienhart (Lilienfeld, Austria, 1996) es una de las sensaciones del Friburgo, equipo revelación de la Bundesliga. El conjunto de la Selva Negra era, hasta la derrota de este fin de semana ante el Bayern, el único invicto de la liga alemana. Ocupa la tercera posición en la tabla y gran parte de este éxito radica en la solidez defensiva. Lienhart, central, es uno de los puntales del Friburgo. Ha disputado todos los minutos y ha marcado dos goles.

El central austriaco pasó por el Castilla antes de llegar al Friburgo. Fue una de las primeras apuestas de Juni Calafat para fortalecer la defensa. En el Madrid coincidió con Zidane, que fue su técnico en el Castilla. Incluso llegó a debutar en la Copa del Rey con el primer equipo, bajo el mando de Rafa Benítez, en el famoso partido de la alineación indebida de Cheryshev ante el Cádiz.. El central austríaco ha repasado su estancia en el conjunto blanco en la web de 'Transfermarkt'.

Sobre una posible vuelta al Real Madrid, Lienhart se sincera y asegura que no podría decir que no: "Es un paso muy grande. Tendría que progresar más para que fuera posible. Sería bueno tener la oportunidad de volver. Fue una gran experiencia la que pude vivir y no diría que no a una posible vuelta".

Sobre un posible duelo con el Madrid en la Champions, Lienhart no quiere ni pensarlo, aun hay mucho trabajo por hacer: "Uf, eso está muy lejos. No lo contemplamos en absoluto, aunque tampoco miramos hacia abajo en estos momentos. Siempre vamos partido a partido. Queremos mantener esta racha el mayor tiempo posible".

A la hora de comparar a su actual entrenador, Streich, y a Zidane, Leinhart tira de diplomacia: "Es difícil comparar, no soy muy de hacerlo. Cada entrenador es diferente. Si tuviera que decir algo, Streich es más emocional y Zidane más sosegado. Lo que tienen en común es que los dos, mejoran a sus jugadores".

Encantado en el Friburgo del que destaca el ambiente familiar que se respira: "El Friburgo es una club más familiar y eso lo hace especial. En el Real Madrid es diferente"

Leinhart no se muerde la lengua cuando tiene que hablar de lo que vivió en el vestuario del Castilla: "Muchos jóvenes no saben llevar el estar en un equipo como el Real Madrid. Me sorprendía ver a jugadores sub-17 paseando con neceseres de 500 euros. No creo que sea necesario eso...Creo que no es bueno cuando un jugador joven gana tanto dinero, puede perder de vista lo realmente importante en su carrera. De esta manera se pierden muchos talentos".