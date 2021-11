Ben Harburg, inversor del Cádiz. | Libertad Digital

Ben Harburg, nuevo inversor americano del Cádiz, ha hablado de la actualidad del club, del cual ha adquirido un 6.5% de acciones y que quiere llevar a lo más alto de de LaLiga. El exitoso empresario americano pretende conseguir en el club de La Tacita, lo que ha conseguido en otras inversiones de otras grandes marcas multinacionales durante su trayectoria: "Es la primera vez que he invertido en algo que me encanta pero que lo he hecho de manera emocional y no mirando lo financiero".

El empresario de 38 años explicó a Marca la razón por la que decidió invertir particularmente en el equipo gaditano: "De los once a los trece años viví en Cádiz porque mi padre trabajó allí. Desde entonces, me encanta Cádiz. En todos estos años he hecho más de 150 inversiones en empresas que todo el mundo conoce como Uber, Airbnb, en grandes empresas en China como NIO, la marca de coches eléctricos de China más importante y ahora he dado este paso importante con esta inversión en el Cádiz".

"Es una inversión personal la que hago, adquiero el 6.5% de las acciones y tengo que decir que el proceso de elección en una inversión de este tipo la comencé hace año y medio. Hablé con muchos equipos españoles, proponiéndoles mis ideas de globalización y, finalmente, Cádiz era el mejor de todos, porque hablé con otros equipos que tienen cierto caos dentro de su grupo", aclaró Ben.

Una de sus intenciones principales es dar a conocer el Cádiz al resto del mundo: "En los países árabes, estamos consiguiendo hacer crecer un 50% el crecimiento en redes sociales relacionados con el Cádiz. Queremos crear acuerdos con diversas academias y trabajar con patrocinadores allí".

Asegura que ha llegado a LaLiga para quedarse y ya tiene planes a corto plazo, como por ejemplo, un nuevo estadio: "Necesitamos un estadio propio. Me encanta el estadio actual porque está cerca de la playa, me gusta la cercanía, pero creo que necesitamos un estadio más grande, más moderno y tenemos un plan no muy lejano pero todo es parte del plan de modernizar y hacer crecer el club a otro nivel".

Por último, ya en el ámbito deportivo, el empresario estadounidense aclaró que es indispensable mantenerse en Primera División ya que quiere aspirar a Europa: "Podemos fijar el objetivo en los diez primeros de La Liga. Creo que como mínimo podemos clasificar para la Europa League porque es difícil quedar entre los cuatro primeros en España, en dos o tres años, podemos estar en este nivel de Europa League, pero este año tenemos que sobrevivir".