Robin Le Normand está de moda. El central de la Real Sociedad ha sido elegido el mejor jugador de la liga en el mes de octubre. Le Normand es un fijo en los esquemas de Imanol y su nombre ha sonado como futurible de la selección. Robin, sincero, asegura que no aceptaría la llamada.

En una entrevista concedida a la Cadena Ser, Le Normand lo deja claro: "No, no, yo sólo quiero jugar con Francia. ¿España? Mi familia me mata. Me da igual que me llame España o Alemania. Sólo quiero con Francia".

Le Normand es, hoy por hoy, uno de los mejores centrales de La Liga. Un auténtico valladar que da solidez a una Real que se mantiene líder y que ha terminado el mes de octubre sin perder un solo partido.

Con Robin como líder de la zaga, el conjunto Txuri Urdin ha conseguido dejar la portería a cero en 7 de los 12 partidos disputados en la competición doméstica.

Le Normand da una de las claves del buen momento que atraviesa la Real: "Lo único que hay es que el equipo disfruta del buen momento, de la dinámica. Que a todo el mundo le gusta el juego que proponemos. Y nada más. El resto es mucho trabajo", admitía el galo.

El central francés, que nació en la localidad bretona de Pabu hace 25 años, llegó al filial donostiarra en 2016 procedente del Brest. Su salto al primer equipo se produjo en 2019. Le Normand no se marcará un Laporte. El central del City, tras debutar con la selección francesa, solicitó la nacionalidad española a toda prisa para jugar la Eurocopa. Cuestión de prioridades. Queda claro que Robin, a diferencia de Aymeric, se mueve por sentimientos no por intereses. Esperara la llamada de Deschamps cuando por competencia tendrá mucho más complicado ser internacional con Francia que con España.