El entrenador del Real Madrid Carlo Ancelotti compareció en la sala de prensa del Nuevo Los Cármenes para evaluar la incontestable victoria de su equipo ante el Granada en la tarde del domingo. El técnico se deshizo en elogios hacia los tres jugadores que manejan y dirigen su equipo desde el césped, sus tres centrocampistas titulares, la CKM (Caemiro, Kroos, Modric).

El técnico italiano explicó cómo se organizan los tres durante el partido y aseguró que él no tiene nada que ver: "La clave de los tres es la experiencia de jugar juntos tantos años. Luego son cosas como los cambios de posición que hacen en los partidos, a veces bajan Toni o Luka para salir de la presión, Case sube...Yo no me voy a meter, el madridismo puede estar tranquilo, ahí no me voy a meter".

Es un trivote que lo ha conquistado todo y actuaciones como la del domingo en Granada no hacen más que confirmar que los tres forman uno de los mejores centros del campo en la historia del fútbol, 3 Champions, 2 ligas, e incluso un Balón de Oro del croata, los datos hablan por sí solos.

Pese a su edad, Casemiro (29), Kroos (31) y Modric (36), siguen siendo vitales en el Real Madrid. Hacerse un hueco en esa medular es misión (casi) imposible y sino que se lo digan a Fede Valverde o Martin Odegaard, los últimos en intentarlo. La lesión del uruguayo, más la salida del noruego, y el pobre rendimiento de Isco Alarcón ha dejado a Ancelotti con lo justo en su sala de máquinas.

Cada entrenador establece sus prioridades, pero jugadores como Camavinga, Ceballos, Valverde o Antonio Blanco deben ir cogiendo el relevo de este tridente. Lo que sí está claro es que por mucho que roten, en un partido a vida o muerte la elección está clara, independientemente del entrenador.