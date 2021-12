El Barcelona anuncia que cambiará el nombre del Camp Nou y que podrá fichar en enero

Soplo de aire fresco para el barcelonismo. Según ha apuntado Ferran Reverter, CEO de los azulgranas, el Barça "podrá fichar en invierno y en verano"

La mano derecha de Joan Laporta explicó cómo transcurrirá el referéndum telemático para la aprobación de la financiación del Espai Barça. Se mostró positivo sobre las opciones de renovar a Dembélé, dejando de lado el mensaje apocalíptico de Mateu Alemany hace semanas en el que advirtió de que la situación económica, cerca de la quiebra, no permitiría grandes dispendios y que el límite salarial ahogaba aún más a los azulgranas.

"El Barça tiene que mirar muy bien los fichajes cómo los hace y por supuesto podemos renovar a Dembélé. Pero una vez más, igual tardamos un poco más, porque tal y como está la situación del club nos lo miramos todo con mucho detalle, pero no hay ninguna duda que podemos fichar en invierno, porque todos sabemos que siempre es un mercado muy complicado, y ficharemos en verano".

Las declaraciones de Reverter elevan la moral del barcelonismo, que lleva varias semanas escuchando como se le asocian a su equipo varios fichajes pero no existía certeza alguna de que esas operaciones fueran viables, ni en lo económico ni ante LaLiga, el principal quebradero de cabeza de los culés durante todo este tiempo.

En las últimas semanas han sonado con fuerza nombres como Ferrán Torres, Sterling o Azpilicueta.

Remodelación del Camp Nou

A pesar de la lamentable situación económica del F.C. Barcelona, su presidente, Joan Laporta, quiere reformar el Camp Nou. Este miércoles presentó el que será uno de los referéndum más importantes de la historia del club, el primero telemático en el que los socios culés decidirán y autorizarán a que la actual directiva pueda financiar por una cifra no superior a los 1.500 millones de euros toda la estructura del Espai Barça. Será el 19 de diciembre.

Laporta se muestra esperanzado y cree que el nuevo proyecto saldrá adelante: "Los socios en esa Asamblea estuvieron a la altura del club en un momento histórico. Han entendido que se trata de una gran oportunidad. El Espai Barça se autofinanciará por los ingresos que generará en el futuro, unos 200 millones adicionales, y no costará dinero a los socios; no nos representará un aumento en los gastos y no afectará a la gestión deportiva".

El hecho de que el voto sea telemático habilitará que la votación del Espai Barça sea posible para más de 110.000 de los 142.000 socios que tiene repartidos por todo el mundo el club: "El hecho de que sea telemático es favorecer la participación y abrir el proceso a todos los socios del mundo. Queremos que salga el ‘sí’ por el bien del Barça. Sabemos que la aprobación será un legado importantísimo y que si todos votamos, ganaremos".

Ferran Reverter intenta abrir los ojos a los socios culés: "Vamos con retraso en este proyecto, mas de 15 años tarde. En 2003 la junta de Laporta ya propuso remodelar el Camp Nou. Desde entonces el Barça ha ingresado 9.000 millones de euros. Eso se ha utilizado para el proyecto deportivo. Solo el 5% a nuestras infraestructuras. Es una inversión, no un gasto. Siete de los nueve estadios de 40.000 espectadores de LaLiga ya se han reformado, solo falta el Valencia y el Barça. Hemos detectado que cuando se presentó el proyecto estaba infravalorado en presupuesto y tiempo. Nos dijeron que nos costaría 4 millones y ha costado 20".

Así justifica Reverter los 1.500 millones de gasto del Espai Barça: Siempre pueden haber imprevistos. 900 millones el Camp Nou, 420 el Palau, la pista de hielo y un parking de autobuses, 100 millones para la urbanización y el campus y 60 millones en la inversión metropolitana. Los que ya hemos pagado son los 20M del Johan Cruyff».

Sobre las fórmulas de financiación, Reverter confía en los ingresos que provocará la remodelación: "Lo financiaremos con los ingresos adicionales como por ejemplo los palcos VIP del Camp Nou y del Palau. Nuevas oportunidades de patrocinios. Nuevas actividades de espectáculos y conciertos en el Palau. Derechos de los nombres del Camp Nou y del Palau e ingresos adicionales de las actividades del Campus".

Reverter insiste en que el proyecto no costará dinero al socio ni afectará a la planificación deportiva: "Las líneas rojas del referéndum que no queremos traspasar es que las obras no costarán dinero al socio, el proyecto no afectará a la gestión deportiva y nunca se hipotecará el patrimonio como garantía. Queremos pedir a los inversores 1.500 millones. La financiación será a 35 años, cinco de construcción más 30 de gestión. Queremos empezar las obras del Camp Nou este verano para terminarlo en 2025".

El Barcelona jugará en otro campo durante las obras

Reverter explica qué hará el Barça durante las obras en el Camp Nou: "El plan actual es jugar la primera temporada en el Camp Nou con el estadio medio cerrado, la segunda ir fuera y la tercera y cuarta volver. Aún tenemos tiempo para decidir donde jugaríamos porque tenemos tiempo. Haríamos un sistema a lo que hizo el Athletic, sería rotativo. La tribuna no se tocaría al principio y sería rotativo en el primer año. En el segundo año lo diremos en los próximos meses. En el tercer y cuarto ya habrá más afluencia pero las zonas afectadas rotarán los socios. No saldremos de la ciudad. No vamos a ir a Girona. Una opción es Montjuic pero estamos mirando opciones internas que podrían ser soluciones. Para el socio y para nosotros es importante pero la alternativa de Montjuic siempre está ahí".

El Camp Nou cambiará de nombre

Reverter lo justifica por la situación económica: " No podemos permitirnos renunciar al dinero que supondría renombrar al Camp Nou. Es importante tenerlo cerrado cuanto antes para la financiación. Estamos hablando con empresas, está avanzado el tema pero no lo puedo desvelar por confidencialidad. Estamos barajando las ofertas. Van de diez a veinte años. Vamos reduciendo, hay menos candidatos. Es positivo, hemos ido descartando y concretando más".