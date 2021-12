Pedri: "Entrené una semana y el Madrid dijo que no tenía nivel"

El centrocampista del Barcelona Pedro González 'Pedri' se mostró convencido de que la llegada de Xavi Hérnandez como nuevo técnico será beneficiosa para el conjunto azulgrana. "Estoy convencido de que vamos a mejorar con Xavi. Tiene una idea muy clara de juego", aseguró en un entrevista concedida a France Football.

El canario, se mostró "muy feliz" de haber ganado el Trofeo Kopa, que reconoce al mejor futbolista del año menor de 21 años: "Es la recompensa al trabajo bien hecho durante todo el año y es increíble ser el ganador, pero los títulos colectivos son los más importantes". En cualquier caso, Pedri espera "que solo sea el comienzo" de un gran carrera y se mostró "orgullo de suceder a dos monstruos como Mbappé y De Ligt".

El centrocampista azulgrana, que sigue lesionado y aún no ha podido jugar a las órdenes de Xavi, recordó los mejores momentos del año que se acaba y en la que explotó como jugador. "El partido contra la Juventus en Turín seguirá siendo especial, fue mi primera titularidad en la Champions, y encima ganamos y el equipo hizo un gran partido. El otro momento es jugar junto a Leo Messi, es fácil divertirse. Cada vez que jugaba con él, le buscaba. No te haces preguntas, sabes que hará las cosas muy bien", resumió.

Pedri vuelve a explicar que el Real Madrid no vio futuro en él y que le está muy agradecido a Las Palmas. "Sin Las Palmas, nunca estaría aquí hablando contigo. Había pasado una semana de pruebas en el Real Madrid, entrenando en el frío. (Risas.) Pero, según ellos, yo no tenía el nivel. Así que fue Las Palmas (a los 15), una elección natural de todos modos, porque cualquier niño de Canarias sueña con jugar allí. Es el equipo más importante, junto con el Tenerife. Ambos también tienen mucho éxito esta temporada en Segunda División, y sería bueno que uno de ellos subiera para que yo pudiera jugar en casa. Allí aprendí mucho y, cuando tienes 16 años, cuando llegas al mundo profesional, es importante estar acompañado. Pepe Mel fue fundamental en este proceso. La Segunda División de España es muy dura. Es otro fútbol: más fuerte, más físico, no tienes el balón como en la Liga con el Barça. Creo que deberíamos subrayar todos los avances que he hecho en el lado defensivo. Allí adquirí experiencia", señala.