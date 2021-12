El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que el Real Madrid, al que se enfrentan este domingo en el Santiago Bernabéu, ha encontrado con Carlo Ancelotti "una contundencia defensiva que potencia todas sus armas ofensivas", aunque ha advertido que serán "competitivos" y que no plantearán "un partido fácil".

"Vamos a jugar un partido importante, como siempre lo es contra nuestro rival. Están en un gran momento, han demostrado con la llegada de Ancelotti una contundencia defensiva que potencia todas sus armas ofensivas. Tendremos que llevar el partido a donde creemos que les podemos hacer daño", declaró en rueda de prensa.

Además, está convencido de que, si pierden, la lucha por el título todavía no estará decidida. "Siempre nos apresuramos a decir que se acaba LaLiga, y LaLiga siempre va a ser competitiva porque hay muy buenos equipos, porque hay un grupo de 5-6 equipos en la parte de arriba que trabaja muy bien. Nosotros vamos a ir partido a partido, que es nuestro lema, y no vamos a cambiar", indicó. "Sé que de los últimos diez partidos ellos ganaron cuatro y empatamos en seis ocasiones, pero siempre fuimos competitivos contra ellos. Ellos saben que somos competitivos y que no tendrán un partido fácil", añadió.

También confirmó que Luis Suárez estará en el derbi. "Después del partido hablé con Luis de los estudios que le hicieron, que determinaron que no tenía nada, y lo celebró con la alegría que festejó los dos goles de Griezmann y Correa. Lo admiro, porque con 34 años, habiendo ganado todo lo que ganó y habiendo salido del partido por entender que no estaba al 100% para lo que el equipo necesitaba y festejar como festejó, habla de cómo es Suárez. Mañana va a estar dentro del grupo. Después tomaremos la decisión de si empieza", subrayó.

Además, se rindió al trabajo del francés Antoine Griezmann. "Antoine siempre quiso volver y está donde quiere estar. Ojalá pueda seguir creciendo, porque lo necesitamos, sobre todo desde los esfuerzos que ha mantenido en los últimos partidos. Todo lo que tiene de talento no se lo va a quitar nadie. Esto es lo que lo hace diferente: talento, sacrificio y esfuerzo, más saber competir y jugar en cualquier lugar del campo. ¿Qué vamos a contar de Antoine que él no haya demostrado en el campo? Mañana es un partido importante para él y para el equipo", expresó.

Sobre el delantero francés Karim Benzema, aseguró que "es el faro del fútbol del Real Madrid desde hace diez años". "Tienen un nivel muy grande todos. Manejan los ritmos de juego, las alturas de presión. Es un equipo siempre muy competitivo", manifestó.

"Vinícius viene trabajando bien, encontrando el gol y un juego vertical y dinámico. Tiene un futuro y un presente muy buenos. Ante las bajas de Vrsaljko y de Trippier, en principio seguiremos con Marcos en esa posición, porque no tenemos otro lateral para ocupar ese lugar", adelantó sobre quién defenderá al brasileño.