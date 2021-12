Agencias

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, califica al Sevilla como un "rival directísimo" y un "ejemplo en todo" la víspera del encuentro aplazado de LaLiga Santander, que se disputa este martes (21:30 horas) en el Sánchez Pizjuán y en el que los azulgranas pretenden acercarse a los puestos de Liga de Campeones.

"El Sevilla es un rival directo y está haciendo muy bien las cosas. Muchas veces pensamos en el extranjero y en que la filosofía del Bayern está muy bien. Pero cómo han trabajado Lopetegui, que es uno de los mejores, y Monchi ... El Sevilla es un ejemplo de entidad, de club, es un rival directo, directísimo y no podemos perder el tren", comentó en rueda de prensa.

Xavi Hernández destacó que el Barça está "en un buen momento" de resultados. "El sábado vimos un gran partido, la pena es no ganar con más amplitud, pero los jugadores disfrutaron. Mañana tenemos otra final contra un equipazo que tiene un gran entrenador. Queremos conseguir tres puntos que nos darían mucha moral", dijo.

Tras un mes en el banquillo, Hernández recalcó que ahora le toca "organizar el equipo en defensa y en ataque". "El Barça estuvo muy bien hasta el primer gol del Elche. Estaríamos hablando de un partidazo. Estamos en una buena dinámica y veremos mañana, aunque necesitamos paciencia y tiempo", sugirió.

El juego desplegado en la primera parte ante el equipo de Francisco está cerca del que busca. "Ése es el camino, no echemos la vista atrás. Ahora, a ganar al Sevilla. Con este modelo hay que trabajar el presente y el futuro, no queda otra. Estamos ante una oportunidad enorme para colarnos en posiciones de 'Champions'. Desde que estamos aquí llevamos 10 puntos de 15, que no está mal", resaltó.

El Sevilla es, según él, un "equipo grandioso", aunque la victoria vale igual que ante el Elche. "El Elche fue un rival difícil, nos costó, pero el equipo se rebeló con el dos a dos. Vamos creciendo, independientemente de si es un rival grande o no hay que sumar los tres puntos", recalcó. Explicó que la ausencia de Dest en el lateral se debe a problema físicos en la zona lumbar y bromeó con que, si hace falta, pondrá dinero para la renovación de Gavi. "No podemos perder a Gavi, a Nico, a Abde, a Pedri. Gavi es la base del futuro y me costa que el club está trabajando muy bien para la renovación del equipo", manifestó.

"Todos están tirando del carro"

A su juicio, "del carro están tirando todos" y no solo la joven hornada liderada por Gavi o Nico. "Estoy muy satisfecho del compromiso de todos, en eso no hay ninguna queja. De los jóvenes, pero también de Piqué, de Jordi Alba, de Ter Stegen ... Incluso a los que están lesionados lo tenemos que frenar. Solo me sorprendió que jóvenes con 17, 18 o 19 años te marquen diferencias", aclaró.

Para el técnico azulgrana, "no hay debate" respecto a la titularidad de Marc André Ter Stegen, que cumplirá 300 partidos con la camiseta azulgrana en el Pizjuán. "Marc es fundamental. Por su compromiso, su profesionalidad, ... quiere mejorar. Es cierto que hay errores individuales, pero con el juego de pies es extraordinario. A nivel de salida de balón es excelente. Es uno de los mejores porteros del mundo, al nivel de Neuer", comparó.

Aseguró que contra el Sevilla, el Barça será un equipo "atrevido" que saldrá a presionar arriba y a recuperar el balón en campo contrario. "Nuestro modelo pasa por tener el balón y generar ocasiones. Será un partido extraordinario para el aficionado. Habrá transiciones rápidas en campo contrario y propio", pronosticó.

A pesar de la "abismal" diferencia de 16 puntos con el Real Madrid, Xavi advirtió de que "queda mucha liga". "No descartamos nada. En Pamplona lo normal es que acabe en victoria y el día del Betis, también. Se trata de ser eficaz y defender mejor", señaló.

Al Sevilla lo ve como un candidato a ganar LaLiga Santander. "El año pasado estuvo a punto. Ahí estaba en las últimas cuatro jornadas. Si ellos ganan se ponen a tres puntos del líder. Son una realidad. Los veo candidatos a ganar cualquier competición que jueguen", sentenció.