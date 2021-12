Triunfo de campanillas del Real Madrid en San Mamés al imponerse al Athletic de Bilbao (1-2), en partido adelantado de la vigésima primera jornada de LaLiga Santander, gracias a un doblete tempranero de Karim Benzema que hizo olvidar todas las dificultades del cuadro blanco, que afrontó el duelo con hasta once bajas —entre lesionados, positivos por coronavirus y la sanción de Casemiro—, así como el empate del pasado domingo en casa frente al Cádiz (0-0) que frenó una racha de diez victorias consecutivas de los blancos.

El equipo de Carlo Ancelotti no sólo se llevó los tres puntos de un escenario complicado, sino es todavía más líder en una semana fantástica tras el empate entre Sevilla y FC Barça, además la derrota previa del Atlético de Madrid en su partido ante el Granada (2-1). Los blancos comienzan a quedarse solos en la lucha por un título que está bastante decantado, pese a que todavía falta la mitad del campeonato por disputarse.

El Madrid, oficialmente ya campeón de invierno desde el martes por la noche gracias al empate en el Sánchez Pizjuán entre Sevilla y Barça (1-1), tuvo un comienzo fulgurante que dejó helada a La Catedral. El culpable fue Benzema, que se desmarca en la clasificación del pichichi con 15 dianas. Este miércoles le añadió dos más, la primera fue una obra maestra del ariete galo con un disparo arqueado de muchos quilates.

El gol no fue asimilado por los leones cuando llegó el segundo, también del mismo artista, que esta vez utilizó diferentes recursos en una combinación con Eden Hazard. El belga, que se va soltando, intentó filtrar un pase con tan buena suerte que —al tocar un rival— evitó que el árbitro pitase fuera de juego. Benzema aprovechó el regalo para marcar el 0-2 cuando no se habían cumplido ni 7 minutos.

El partido pareció dormirse pero los de casa no lo permitieron. El equipo de Marcelino García Toral ganó metros en la medular, sobre todo por la presencia de Vencedor, y fue ganando la batalla del área a un Madrid que sufrió con los centros de Iker Muniain. Las bajas de los blancos, sin Alaba, Carvajal, ni Marcelo en defensa, fueron decisivas. No se había llegado al minuto 10 cuando el Athletic puso el 1-2 en lo que fue un comienzo lleno de rock and roll. El zapatazo desde la frontal de Óscar Sancet superó a Courtois después de impactar en el poste y su fiereza consiguió levantar a todo San Mamés de su asiento. Todo parecía posible en la fría noche bilbaína con más de 80 minutos por disputarse.

El partido siguió con el mismo ritmo alocado, con Vinicius buscando las cosquillas al rival y con el centro del campo conteniendo la producción rojiblanca. Camavinga fue el encargado de sustituir al sancionado Casemiro y Valverde hizo lo propio con Modric. El partido comenzó a complicarse para un Real Madrid al que no le interesaba mucho jugar.

En la segunda mitad, el Athletic se volcó sobre la meta de los madridistas pero no llegó a besas las redes pese a sus buenas ocasiones. Ni Iñaki Williams, ni Raúl García pudieron acabar con la resistencia de los pupilos de Ancelotti, que también tuvieron las suyas en la portería defendida por Aguirrezabala, sobre todo una de Hazard al final.

No hubo tiempo para más, sí para el debut del joven Peter Federico, pero el marcador no volvió a moverse. Ni las bajas por covid, ni el hambre del rival fastidiaron al Real Madrid su siempre difícil visita al templo bilbaíno. Un triunfo que sabe a Gordo en este 22 de diciembre después del resbalón de sus grandes rivales. Un premio que bien puede traducirse en una Liga el próximo mes de mayo.



Ficha técnica

Athletic Club, 1: Agirrezabala; De Marcos, Yeray, Núñez, Balenziaga (Lekue, m.62); Zarraga (Nico Williams, m.57), Vencedor, Dani García, Muniain (Serrano, m.84); Sancet (Raúl García, m.62) e Iñaki Williams

Real Madrid, 2: Courtois; Lucas Vázquez, Nacho, Militao, Mendy; Camavinga, Kroos, Valverde; Hazard (Peter Federico, m.86), Benzema (Jovic, m.90) y Vinicius (Mariano, m.85)

Goles: 0-1, m.3: Benzema; 0-2, m.6: Benzema; 1-2, m.9: Sancet

Árbitro: César Soto Grado (Comité riojano). Mostró tarjeta amarilla a Vencedor (m.43) y Balenziaga (m.61), del Athletic; y a Vinicius (m.42) y Camavinga (m.62), del Real Madrid

Incidencias: Partido adelantado de la jornada 21 de LaLiga Santander 2021/22 disputado en el estadio de San Mamés ante 42.722 espectadores