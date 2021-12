Luuk de Jong está muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Cádiz. Según apunta el canal de la televisión pública catalana Esport 3, el club gaditano ha llegado a un acuerdo a tres bandas con el FC Barcelona y el Sevilla para hacerse con la cesión del delantero holandés hasta final de temporada.

De esta forma, De Jong, de 31 años, rompería su cesión al conjunto culé y se marcharía a la Tacita de Plata para jugar en el Nuevo Mirandilla. Todavía falta el sí definitivo del jugador para que se pueda dar el acuerdo por cerrado.

El delantero no entra en los planes de futuro de Xavi Hernández y el Barça quería buscar una solución que contentara a todas las partes en este próximo mercado de invierno. La del Cádiz parece ser la propuesta más sólida por el momento.

La ficha del delantero, que sigue teniendo contrato con el Sevilla hasta 2023, no es alta pero ayudará a liberar masa salarial que permita inscribir a Ferran Torres cuando se reabra el mercado de fichajes el próximo 3 de enero.

De Jong, una petición expresa de Ronald Koeman para el Barça tras la marcha de Antoine Griezmann al Atlético de Madrid, no ha cumplido las expectativas depositadas en él cuando llegó al Camp Nou el pasado 31 de agosto, en el último suspiro del mercado de fichajes. El internacional oranje sólo ha marcado un tanto en nueve partidos jugados en Liga, tres de ellos como titular, y no vio puerta en los tres que disputó en la Champions, todos ellos en el once inicial.