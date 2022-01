Bordalás pone el dedo en la llaga: "La deuda del Barça es enorme y ficha sin parar"

El extraño caso del Barcelona y su tesorería sigue levantando suspicacias. El último en levantar la voz ha sido el entrenador del Valencia, José Bordalás. En la previa del duelo copero que el conjunto che disputa ante el Cartagena (miércoles a las 16h en el Cartagonova), el técnico alicantino ha levantado la voz y ha puesto como ejemplo al Barcelona, que tiene una crisis económica galopante y que sigue fichando, para apretar a su presidente, Peter Lim.

Cuando le preguntan si hay margen para fichar, Bordalás no se muerde la lengua y mira a la Ciudad Condal:

"Yo confío en que sí. El Barça tiene una deuda enorme y ha fichado a Ferran por 55 y va a fichar a Morata e incluso a Haaland dice el presidente. Si queremos ser un club grande, tenemos que fichar. No lo digo yo, es una obviedad. Milagros en fútbol se dan muy poquitos"

El Valencia está pecando de oficio esta temporada, algo que revienta al técnico especialista en tretas en la Liga. ¿Le falta oficio a este Valencia?

"Creo que se tiene. Unos lo sacan antes y otros más tarde. Hay que sacarlo sí o sí porque la competición no te permite competir sin ese gen competitivo. El fútbol no espera absolutamente a nadie y el Valencia es un club que necesita rendimiento inmediato"

A la hora de hablar de rotaciones, Bordalás señala un aspecto clave, el físico:

"Hay que ver la acumulación, de minutos jugadores que vienen de algún que otro problema, cosas que no se ven desde fuera. Gayà viene sin entrenar con el grupo y es un riesgo, hay que hablar con él a ver cómo se encuentra. Que te caigan lesionados futbolistas ahora es un contratiempo muy grande".

¿Es Wakaso un objetivo prioritario de Bordalás?

"No hay nada concretado. Con Wakaso no ha habido absolutamente nada. Que hablara con él hace dos meses como con tantos futbolistas no significa nada a nivel contractual ni de que pueda venir al Valencia. Estamos valorando otras opciones, pero Wakaso no. Lo de la Copa África es un hándicap y no sabes su condición y cómo puede venir".

El nivel defensivo deja mucho que desear...

"A nivel defensivo cuando encajas goles siempre se tiene una gran responsabilidad en portería y línea defensiva, pero no siempre es consecuencia de errores de esas líneas, puede ser de medio campo. Si te llegan con facilidad desde atrás tienes problemas. Los primeros que inician trabajo defensivo son los delanteros, que tienen que ayudar. Cuando atacas, lo mismo, es un juego de equipo que lo empiezan los porteros y defensas. Es responsabilidad colectiva y mía como técnico. Esta segunda vuelta va a ser mucho más exigente con equipos luchando por el campeonato o el descenso y tenemos que reaccionar y mejorar".

¿Cuál es su relación con el presidente, Peter Lim?

"Mis sensaciones son buenas. Hemos trasladado las necesidades que tiene el equipo para la media temporada. Es una temporada muy exigida y con numerosos problemas y el club entiende que tiene que ser así, por lo que tengo plena confianza. Lo que no quiero es que vengan futbolistas para rellenar y que no den salto de calidad. Con Peter Lim no he hablado. Había previsto un viaje, pero por la pandemia por ahora no".