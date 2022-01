Denis Suárez se sincera sobre sus secuelas del coronavirus: "No me podía ni mover, me caía solo en los entrenamientos"

Denis Suárez, a sus 28 años, es uno de los pilares del Celta. El ex de Manchester City y Barcelona, entre otros equipos, atraviesa su momento más dulce de la temporada. Denis concedió una jugosa entrevista a Rodrigo Fáez en la que trató muchos temas. Entre otros, destaca cuando habla de las secuelas que le dejó el coronavirus por las que llegó a "caerse" en los entrenamientos.

"Yo lo tuve antes de empezar la pretemporada. Te juro que cuando volví, las dos primeras semanas, no me podía ni mover. Me caía solo en el entreno. De hecho tengo un vídeo, que me lo puso el analista del equipo, que me caí solo. Me hicieron un regate y me caí solo. Iba asfixiadísimo", explicó.

Un mes tardó Denis en sentirse completamente recuperado: "Al mes ya estaba bien pero si lo pillas te cuesta mucho arrancar. La primera semana no es que estuviese muy preocupado porque me decían que volvería a la normalidad pero sí que me costaba muchísimo", apuntó.

Perdió el olfato y el gusto

"Además yo estuve bastante tiempo sin oler y sin sabor, me podían poner un plato de lo que fuese que no...". "Comía todo frío porque me daba asco comer caliente", reconoció. Denis Suárez sigue siendo vegano y eso a veces le cuesta ser objeto de bromas: "Haces un partido malo y la gente hace la broma fácil de que me coma un chuletón".

Denis, que termina contrato en 2023, puede salir del Celta este verano tras el encontronazo que tuvo hace meses con el presidente, Carlos Mouriño, por el Caso Bugarín. El famoso alevín que se llevó este verano el Real Madrid de Vigo y por el que explotó el presidente olívico acusando a la empresa de representación que lleva a Bugarín, Intermedia Sport Player, de mercadear con niños. Una empresa de representación de la que Denis es accionista.