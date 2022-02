El tremendo lío en el Real Sociedad - Betis: la empresa del VAR asume el error del envío de la imagen del fuera de juego

El Betis se clasificó para las semifinales de la Copa del Rey tras golear 0-4 a la Real Sociedad en Anoeta. Un partido que estuvo marcado por una jugada polémica justo al borde del descanso. Con 0-1 en el marcador, Januzaj hizo el empate a uno en una jugada que el colegiado, a instancias del VAR, acabó anulando por fuera de juego previo de Oyarzabal.

Al poner la repetición de la jugada, los espectadores se llevaban las manos a la cabeza, ya que se observa que el pie de Marc Bartra habilitaría en ese caso al delantero de la Real. El gol parecía legal. Sin embargo, el gol se anuló. Era un escándalo. Minutos después se ofreció otra imagen de unos segundos antes de la acción en la que el jugador local si estaría, por milímetros, en posición antirreglamentaria.

Hawk-Eye Innovations, la empresa de tecnología responsable del sistema VAR utilizado en la Copa del Rey, reconoció que cometió un error a la hora de enviar la imagen incorrecta de la jugada a la emisora de televisión. Defiendes, sin embargo, que el sistema utilizó la imagen correcta para tomar la decisión correcta, anular el tanto por fuera de juego de Oyarzabal: defendió este jueves que se empleó "la imagen correcta para tomar la decisión correcta:



Tras el partido el entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, se mostraba muy disgustado con la actuación arbitral y no entendía lo que sucedió en el gol anulado de Januzaj:

Está claro. Todos lo han visto y por lo que me han enseñado alguien debe dar explicaciones por lo que ha pasado. Hay situaciones que marcan partidos tan igualados. He entrado en el vestuario, les he dicho la verdad y les he felicitado a pesar de la paliza recibida. No ha sido nuestro mejor partido pero lo de hoy... En un partido tan equilibrado, los detalles son muy importantes. Estoy fastidiado porque en un partido tan igualado las cosas deberían haber sido normales e iguales y hoy no ha sido así en un partido tan importante en el que esas decisiones influyen una barbaridad