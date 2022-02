Gran victoria del FC Barcelona, que se ha dado su primera alegría de la era Xavi al superar con claridad (4-2) a un Atlético de Madrid muy endeble en defensa, en el duelo estelar de la vigésimo tercera jornada de LaLiga Santander. Los azulgranas empezaron por detrás en el marcador, pero acabaron goleando y resistieron los últimos 20 minutos con un jugador menos tras la expulsión de Dani Alves, que vio la roja directa al propinar un pisotón por detrás a Yannick Carrasco sin ton ni son.

Fue precisamente el belga, a los ocho minutos, quien conseguía adelantar en el Camp Nou al vigente campeón, pero Jordi Alba, con una inverosímil volea dos minutos después, neutralizaba el tanto del delantero atlético para dar el pistoletazo de salida a la remontada culé en la primera parte, que corroboraron Gavi y Ronald Araujo. Dani Alves, en su reencuentro con la afición azulgrana, incrementó la renta tras el descanso, pero el tanto de Luis Suárez y la absurda expulsión del lateral brasileño volvieron apretar todo en el Camp Nou. A pesar de todo, los azulgranas consiguieron resistir en inferioridad numérica y llevarse la batalla por meterse en puestos de Champions.

Con un Camp Nou repleto por primera vez desde el comienzo de la pandemia de coronavirus y ante un rival inesperado, el Barça pareció dar al fin el salto que ansiaba Xavi Hernández; fue capaz de desbordar, con Dani Alves y el debutante Adama Traoré ofreciendo un auténtico recital por la banda derecha, y supo aprovechar la fragilidad defensiva rojiblanca.

Sin embargo, tuvo que reponerse al susto inicial en forma de gol de rojiblanco. El uruguayo Luis Suárez, reconocido por la afición en su primer retorno con público a Can Barça, puso un gran pase lateral para Carrasco, que definió con un remate cruzado al que no pudo llegar Ter Stegen (min.8). Pero aquello no fue más que un simple espejismo, una imagen que se desvaneció en cuanto Jordi Alba, tras recibir de Alves, enganchó una sorprendente volea que terminó entrando por la escuadra cuando todo el mundo la cantaba fuera (min.10).

El Atlético se echó atrás y firmó entonces su sentencia. Tres tiros a puerta, tres goles encajados. Ni rastro de la intensidad defensiva que le caracterizó durante tantos años. Ya en el minuto 20, Adama ganó línea de fondo y centró para que Gavi, de cabeza, pusiese el 2-1 en un remate que tocó en Vrsaljko. Justo antes del descanso, Ronald Araujo cazó un rechace después de un saque de falta que obligó a Jan Oblak a recoger de nuevo el esférico de entre las mallas (min.43).

Dani Alves pone la cara y la cruz

El intermedio no aplacó el hambre culé. Dani Alves, en el reencuentro con su público y tras haber asistido a Jordi Alba en el primer gol, se unió a la fiesta al aprovechar un nuevo desbarajuste de la zaga atlética para armar un disparo completamente solo y anotar el cuarto tanto de la cuenta local (min.49). El partido estaba totalmente controlado, pero el lateral brasileño se encargó involuntariamente de reavivar las esperanzas de los del Cholo con una injustificable entrada con los tacos por delante sobre Carrasco para dejar a su equipo con diez jugadores en el minuto 69.

Antes, en el 57’, Luis Suárez acercaba en el luminoso a los suyos al controlar un balón en segunda jugada después de un saque de esquina, y pedía perdón a los que fueran sus aficionados por marcar. Todavía pudo recortar las diferencias minutos después, pero disparó sin ambición ante Ter Stegen.

En superioridad, el Atlético empezó a vivir en campo rival, pero el tiempo se fue consumiendo hasta consumarse la derrota, acompañada por la mala noticia de la lesión de gravedad del danés Daniel Wass, reciente fichaje del mercado de invierno. De esta manera, el Barça, con 38 puntos —a 12 del líder Real Madrid, sin contar el partido que cerraba la jornada dominical ante el Granada—, asciende a la cuarta plaza, de la que desplaza precisamente al cuadro de Diego Pablo Simeone (36).



Ficha técnica

FC Barcelona, 4: Ter Stegen; Alves, Araujo, Piqué, Alba; Frenkie de Jong, Busquets, Pedri (Nico, min.66); Adama (Aubameyang, min.61), Ferran Torres y Gavi (Dest, min.71)

Atlético de Madrid, 2: Oblak; Vrsaljko (Wass, min.46), Savic, Giménez, Hermoso (Cunha, min.55); Koke (Herrera, min.76), De Paul, Carrasco, Lemar (Reinildo, min.55); Suárez y Joao Félix (Correa, min.56)

Goles: 0-1, m.8: Carrasco; 1-1, m.10: Jordi Alba; 2-1, m.20: Gavi; 3-1, m.42: Araujo; 4-1, m.48: Dani Alves; 4-2, m.57: Luis Suárez

Árbitro: Gil Manzano (Comité extremeño). Amonestó a Jordi Alba (m.52) y Frenkie de Jong (min.72), del FC Barcelona y a Wass (m.89) y Herrera (m.90), del Atlético de Madrid. Expulsó con roja directa a Dani Alves (m.69)

Incidencias: Partido de la vigésimo tercera jornada de LaLiga Santander disputado en el Camp Nou