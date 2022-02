Emery, ejemplar al hablar de la dura entrada de Asensio: "Hay que protestar menos y ayudar más"

El entrenador del Villarreal, Unai Emery, se mostró insatisfecho con el empate (0-0) ante el Real Madrid este sábado, pero destacó la buena nota de su equipo ante un rival importante de cara al reto de hacer algo "grande" esta temporada, al tiempo que confesó que se protesta demasiado en el fútbol.

"Cada equipo ha tenido su parte. Han encontrado algunas acciones a la espalda, la última de haber entrado la de Jovic creo que era fuera de juego, pero es verdad que en el segundo tiempo nos han sabido llevar el peso del partido, nos han metido más atrás", afirmó en rueda de prensa.

El cuadro amarillo fue mejor en la primera parte, pero en la segunda el Madrid terminó apretando en busca del gol. Para Emery, con un duelo ante la Juventus en Champions por delante, la prueba fue importante. "Un punto que nos sabe a poco pero que tenemos que dar por bueno tal y como ha transcurrido el partido", dijo.

"Somos capaces de estar cerca de un equipo como el Real Madrid, nos falta un punto que encontraríamos con la plantilla al completo. Dentro de dos semanas va a ser la Juventus, ha sido una buena prueba", añadió, antes de valorar la polémica, donde los locales pidieron una roja a Marco Asensio y los visitantes dos penalti.

"No he visto las jugadas, creo que ha sido un partido limpio, dos equipos que quieren jugar, puede haber jugadas dudosas, y no buscaban cosas extrañas, quiero partidos como este. Hay que dejarnos de protestar tanto, perjudica al fútbol y a la marca española. Nos perdemos en cosas que se alejan de lo futbolístico", apuntó.

"Las sensaciones no son suficientes si no sacamos el resultado. El equipo ha hecho un buen partido en general. Tenemos que contar con que Gerard va a estar unas semanas de baja. La competencia la vamos elevando para el bien del equipo. Nuestras exigencias son altas, queremos hacer algo grande, bonito. Queremos estar entre los cuatro primeros, ahora estamos encontrando regularidad, y tenemos un reto en Champions del nivel de hoy", terminó.