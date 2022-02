El palo de Ryanair a Djokovic tras su lavado de cara en público

Ryanair deja en evidencia a Djokovic | Agencias

Novak Djokovic rompió su silencio con una entrevista concedida a la BBC en la que explicó su punto de vista de todo lo que sucedió en Australia donde fue deportado tras ser cancelado su visado por no estar vacunado contra el coronavirus.

El tenista serbio aseguró que recibió una exención médica para entrar al país y competir en el Abierto tras haberse recuperado recientemente de la Covid-19. Culpa personalmente al ministro de Migración australiano, Alex Hawke, de todo el embrollo. Señala que canceló personalmente su visa al considerar que su presencia podría incitar al "desorden público" y alentar el "sentimiento antivacunas".

La entrevista consiste en un lavado de cara del actual número uno del tenis mundial, alejándose de todo movimiento conspiranoico: "Nunca he estado en contra de la vacunación, pero siempre he apoyado la libertad de elegir lo que metes en tu cuerpo. Comprendo que, se está haciendo un gran esfuerzo a nivel global para controlar el virus y, ojalá, acabar pronto con él".

Un discurso que queda en entredicho por su propio comportamiento: "No soy antivacunas, pero sacrificaré trofeos si me dicen que me vacune contra la Covid". Una afirmación que generado un gran debate en las redes sociales y que ha provocado una dejada antológica de Ryanair.

En una simple frase, Ryanair desnuda las contradicciones de Nole. Por un lado su discurso en el que, para limpiar su imagen, no quiere que se le asocie al movimiento conspiranico, pero por otro con su comportamiento, alimenta los postulados principales del mismo: la vacunación contra el coronavirus no es buena y aunque me quiten todos los trofeos, jamás me vacunaré.

We're not an airline but we do fly planes #Djokovic pic.twitter.com/ynYkvQu10z — Ryanair (@Ryanair) February 15, 2022

"No somos una aerolínea, pero realizamos vuelos". El lacónico tuit de Ryanair que deja a Djokovic retratado. El serbio puede hacer con su cuerpo lo que le de la gana. Si no quiere vacunarse está en su pleno derecho, pero que no cuente milongas por puro interés económico con sus patrocinadores y para limpiar su imagen pública, engañando a miles de personas que le tienen como un auténtico referente. Es incompatible mostrarte a favor de la vacunación contra el coronavirus y reconocer los esfuerzos del mundo de la ciencia para terminar con el dichoso virus, pero por otro asegurar que pase lo que pase, no te vacunas. Se claro, di lo que piensas y no por interés tires la piedra y escondas la mano.

Ryanair, al igual que muchas personas, se sintieron estafados por las declaraciones del serbio y con una sutil ironía convirtieron una sencilla frase en un fenómeno viral.