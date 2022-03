En el siguiente artículo detallamos quiénes son los futbolistas que más cobran en cada uno de los equipos de Primera División en esta temporada 2021-2022. Siempre basándonos en los datos ofrecidos por la página web Capology, una base de datos online de salarios deportivos, y consultando otras fuentes como Salary Sports.

Conviene reseñar que en todos los casos se trata del salario en bruto, y que no se contemplan otros posibles incentivos como primas o bonus por resultados individuales o colectivos. Además, en muchos de los casos no son salarios verificados, y se trata más bien de estimaciones, habida cuenta que habitualmente los clubes no detallan las cifras exactas.

ALAVÉS (€19,680,000 total anual - €787,200 de media por jugador)

La llegada de Gonzalo Escalante en este mercado invernal convierte al argentino en el futbolista mejor pagado de la plantilla babazorra. Eso sí, llega como cedido, con lo que el Alavés deberá pagar una parte relativamente pequeña de los casi 3 millones que percibe Escalante en la Lazio.

Tras él se situa el portero Fernando Pacheco, que tiene una nómina que ronda el millón y medio, y dos temporadas de contrato. En unas cifras similares se mueve Florian Lejeune.

ATHLETIC CLUB (€63,790,000€ total anual -2,453,462€ de media por jugador)

En el Athletic, que sólo tiene verificados a unos pocos jugadores, sería Raúl García quien más cobraría, con cerca de 8 millones por esta temporada, la última que tiene de contrato. Le seguirían Iñaki Williams, con 6 millones por cada una de las 7 temporadas que tiene firmadas; y Muniain e Íñigo Martínez, rondando los 5 millones.

Las cifras varían mucho si se consulta Salary Sports. Ahí se habla de ‘sólo’ 5 millones para Raúl García, y casi 10 para Iñaki Williams.

ATLÉTICO DE MADRID (179,530,000€ total anual - 8,160,455€ de media por jugador)

Antoine Griezmann es el futbolista que más cobra, no sólo del conjunto colchonero sino, actualmente, de toda la Liga. El francés tiene una ficha de 37.5 millones de euros anuales, en un contrato que expira esta temporada. Le siguen en el conjunto colchonero Jan Oblak, con 20.8 millones, siendo de ese modo el portero mejor pagado del fútbol español. Y Koke, que percibe 16 millones por cada una de las tres temporadas que le restan de contrato.

FC BARCELONA (197,125,000€ total anual - 7,040,179€ de media por jugador)

Tras las cesiones de Griezmann y Coutinho, Sergio Busquets se ha quedado como el futbolista mejor pagado de la plantilla azulgrana. 22 millones de euros cobra el centrocampista por cada una de las dos temporadas que le restan de contrato. Tras él, Jordi Alba, que supera levemente los 20 millones (aunque tiene un año más de contrato que Busquets) y Ousmane Dembelé, también con 20 millones, en un contrato que está a punto de expirar.

REAL BETIS (47,970,000€ total anual - 1,713,214€ de media por jugador)

Nabik Fekir sigue siendo el futbolista mejor valorado en el Betis. Ya lo era antes de su reciente extensión de contrato hasta el 2026. Desde entonces, el atacante francés cobra cerca de 8 millones brutos por temporada. Héctor Bellerín supera los seis millones por curso, si bien se trata de un futbolista cedido, en este caso por el Arsenal. Tras ellos se sitúan William Carvalho, Willian José, Marc Bartra y Germán Pezella, todos ellos superando los 3 millones.

CÁDIZ (15,830,000€ total anual - 586,296€ de media por jugador)

Florin Andone –recordemos, siempre según Capology- es el futbolista que más cobra en el Cádiz (y uno de los que menos minutos ha disputado en lo que va de temporada). El delantero rumano se queda cerca de los 2.5 millones por temporada. Muy de lejos le siguen Álvaro Negredo, Jeremías Ledesma y Juan Cala, los tres superando levemente el millón de euros.

CELTA DE VIGO (37,570,000€ total anual - 1,789,048€ de media por jugador)

En el conjunto vigués, Denis Suárez se sitúa en el puesto número 1 del ranking, con unos cuatro millones y medio por temporada. Una cifra muy similar a la que percibe Nolito, aunque el gaditano termina contrato este curso. Iago Aspas, con contrato hasta 2023, percibe unos tres millones de euros anuales en concepto de nómina.

ELCHE (14,895,000€ total anual - 647,609€ de media por jugador)

Kiko Casilla, futbolista cedido por el Leeds United, es actualmente el mejor pagado de la plantilla ilicitana, tras la salida de Benedetto en el mercado invernal. El guardameta percibe cerca de dos millones de euros, si bien se desconoce si el Elche paga la cuantía íntegra de su ficha, o sólo una parte. Tras él se sitúa Iván Marcone, a quien le restan esta y otra temporada de contrato, rondando el millón y medio. Cifra a la que también se aproximaría Guido Carrillo.

ESPANYOL (28,610,000€ total anual - 1,144,400€ de media por jugador)

En el Espanyol dos futbolistas destacan sobradamente por encima del resto. Se trata de Raúl de Tomás y el capitán David López. Ambos perciben cantidades cercanas a los 4.5 millones de euros. En el caso del delantero, además, en un contrato al que le restan cinco temporadas más. Tras ellos se situaría Sergi Darder, el único que también supera –en su caso, levemente- los dos millones.

GETAFE (34,015,000€ total anual - 1,214,821€ de media por jugador)

En el Getafe se produce un hecho curioso. Dos futbolistas llegados en el reciente mercado invernal son quienes más cobran de la plantilla. Se trata de Borja Mayoral, cuyo contrato es de unos 4.7 millones anuales, y Gonzalo Villar, con dos millones y medio. Sin embargo, ambos futbolistas llegan cedidos –ambos de la Roma– y la parte que deberá pagar el Getafe por estos meses de contrato será mucho menor. En propiedad, es Djene, con poco más de 2 millones, quien más cobra en la plantilla azulona.

GRANADA (22,770,000€ total anual - 948,750€ de media por jugador)

Maxime Gonalons es, con diferencia, el futbolista mejor pagado en el Granada. El centrocampista francés, cuyo contrato expira en 2023, percibe algo más de 3 millones y medio por temporada. Cerca de los dos millones se encuentra Rubén Rochina. Y con 1.5 millones encontramos al veterano Jorge Molina, y al también delantero Luis Suárez, que tiene contrato con la entidad nazarí hasta 2025.

LEVANTE (18,325,000€ total anual - 678,704€ de media por jugador)

En el Levante, hasta seis futbolistas se encuentran en una horquilla entre el millón y medio y los dos millones de euros por temporada. Se trata de, en orden descendente, José Luis Morales, José Campaña, Aitor Fernández, Enis Bardhi, Mustafi, Roger y Coke. Salvo Bardhi y Coke, todos los demás tienen al menos un año más de contrato.

MALLORCA (16,010,000€ total anual - 571,786€ de media por jugador)

En el caso del Mallorca tampoco aparecen los salarios confirmados, aunque en las estimaciones son dos futbolistas llegados en forma de cedidos para lo que resta de temporada quienes más cobran. Hablamos del delantero Vedat Muriqi, que en la Lazio tiene un contrato de 2.8 millones por temporada; y el portero Sergio Rico, con 2 millones de euros por temporada en el Paris Saint Germain.

En propiedad, Baba y Raíllo son los dos futbolistas que más cobran, ambos con un salario que ronda los 800.000€. Eso sí, los sueldos de ambos jugadores difieren mucho según la fuente consultada.

OSASUNA (16,900,000€ total anual - 625,926€ de media por jugador)

Chimy Ávila, con un millón y medio por temporada, es el futbolista mejor pagado de la plantilla en Osasuna. Tras el delantero argentino, y superando levemente el millón, se situarían Rubén García, Nacho Vidal y Sergio Herrera.

RAYO VALLECANO (10,935,000€ total anual - 420,577€ de media por jugador)

En el conjunto que menos paga en concepto de salarios en toda la Primera División, Radamel Falcao es el mejor valorado. El veterano delantero colombiano firmó un contrato de un año a razón de 2 millones de euros. El resto de la plantilla vallecana se sitúa por debajo del millón, siendo Álvaro García –con contrato hasta 2023- el mejor pagado con 800.000€.

REAL MADRID (311,890,000€ total anual - 12,475,600€ de media por jugador)

Gareth Bale y Eden Hazard siguen siendo los futbolistas mejor pagados del Real Madrid, ambos con 28 millones por temporada. En el caso del galés, termina contrato este verano. El belga, por su parte, tiene contrato hasta 2024. Tras ellos se sitúa Alaba, incorporado de manera gratuita el pasado verano, con 22 millones. Superan también los 20 millones por temporada Marcelo y Toni Kroos. Y muy cerca se quedan Luka Modric y Karim Benzema. El siguiente en la lista, ya mucho más lejos, es Vinicius, con 14 millones por temporada.

REAL SOCIEDAD (46,690,000€ total anual - 1,867,600€ de media por jugador)

En la Real Sociedad, tres futbolistas se sitúan en torno a los 4 millones por temporada. Se trata de Asier Illarramendi, Adnan Janujaz y Mikel Merino. En un segundo escalón, rondando los 3.5 millones, se hallan Oyarzábal, David Silva, Monreal, Zubeldia y Alexander Isak.

SEVILLA (95,430,000€ total anual - 3,408,214€ de media por jugador)

Ivan Rakitic es, de largo, el futbolista mejor pagado en el Sevilla, con algo más de 12 millones por temporada. Casi el doble que los futbolistas que se encontrarían en el segundo lugar, una terna de jugadores que superarían los 6 millones, formada por Oliver Torres, En-Nesiry, Suso y Papu Gómez. También 6 millones cobra Antony Martial, aunque en su caso por media temporada. Llama la atención la ficha de Lucas Ocampos, una de las grandes estrellas del equipo en las últimas tres temporadas, y que se queda en apenas un millón y medio, en el puesto número 18 de la plantilla.

VALENCIA (61,160,000€ total anual - 2,265,185€ de media por jugador)

En el Valencia, Gonçalo Guedes es quien más cobra, con poco más de 6 millones por temporada. El portugués tiene contrato hasta 2023. Con cinco millones se encuentra Gabriel Paulista. Y rondando los 4 millones, dos futbolistas de la casa y que también terminan contrato en 2023: José Gayá y Carlos Soler. También el portero Jasper Cillesen se mueve en torno a los 4 millones por curso.

VILLARREAL (70,370,000 total anual - 2,814,800 de media por jugador)

Hasta cinco jugadores perciben cifras similares como los más destacados de la plantilla, recibiendo unos 5 millones por temporada. Son Dani Parejo, Gerard Moreno, Francis Coquelin, Paco Alcácer y Pau Torres, el último en unirse a ellos tras su renovación de contrato hasta 2024.