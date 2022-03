El Clásico vuelve a ser culé. El FC Barcelona se ha paseado esta noche por el Santiago Bernabéu con un fútbol de muchísimos quilates, mostrando su mejor versión de la temporada y culminando una gran semana tras sellar su clasificación para cuartos de final de la Europa League, al pasar por encima de un Real Madrid inoperante y penoso. Los blancos, que echaron muchísimo en falta a Karim Benzema, incluso se pudieron llevar una goleada mayor si no fuera por Thibaut Courtois, su mejor hombre.

El equipo de Ancelotti, perdido en todo momento, se vio superado por un Barça que ha roto una racha de cinco derrotas consecutivas ante el Real Madrid en los clásicos. Han tenido que pasar tres años para que los culés volvieran a ganar a los blancos, después de cinco derrotas consecutivas, y lo han hecho además a lo grande, con una goleada por 0-4 en el coliseo de La Castellana. Ni los azulgranas más optimistas soñaban con una victoria así, y menos teniendo en cuenta que los madridistas venían de remontar ante el PSG para meterse en cuartos de la Champions. Pero la ausencia de Benzema se ha notado muchísimo.

El efecto Xavi ha aterrizado de lleno en el Bernabéu. Su equipo sabía lo que se jugaba y aplastó al líder de LaLiga en su feudo. La mano del técnico de Tarrasa ya está implantada en Can Barça, pero también han sido clave los nuevos fichajes. Sobre todo Aubameyang, que podía haber firmado una noche aún mejor, y el recuperado Dembélé, dándole alas a un Barça que se mueve al ritmo de Pedri, todo un mago del balón.

Suicidio táctico de Ancelotti

Además de Benzema, Ancelotti tampoco pudo contar con Mendy, igualmente lesionado. El técnico Ancelotti no dio con la tecla: pasó al 4-4-2, metiendo en el campo a Fede Valverde —ña gran novedad en el once blanco—, en lugar del 4-3-3 que es habitual en él, y puso a Vinicius y Rodrygo arriba, aunque luego fueron Modric y Kroos los primeros en presionar cuando el Barça salía con el balón desde atrás. El aficionado madridista no daba crédito a lo que veía. Una locura de su entrenador que acabaría siendo un suicidio. Carletto se equivocó a todas luces y Xavi olió la sangre. Enfrente, el Barça salió con Araújo en el lateral derecho, dejando el preparador catalán a Dani Alves en el banquillo. Del resto, destacar la presencia de Dembélé arriba junto a Ferran Torres y un Aubameyang que ha caído de pie en el barcelonismo.

Empezó bien el Madrid, con una buena ocasión de Valverde desbaratada por Ter Stegen con una mano salvadora. Pero fue un espejismo porque el Barça se hizo rápidamente con el mando del partido y enseguida tuvo dos ocasiones muy claras en las botas de Aubameyang, poco fino en la definición ante Courtois, y de Dembélé, que también se topó con la intervención del cancerbero belga, lo único potable en el bando local en esta aciaga noche para el madridismo.

Poco a poco, el partido fue discurriendo por lo que impusieron los visitantes, que se asentaron y se hicieron con la posesión. Sin pelota, el Real Madrid no pudo asomarse hacia el área rival y el peligro merodeó más por las inmediaciones de la suya, con Casemiro realizando un corte primordial ante Ferran Torres tras un gran pase de Pedri. El siguiente acercamiento no lo perdonó el Barça. Dembélé desbordó a Nacho y su centro desde la derecha lo cabeceó Aubameyang para estrenar el marcador en el Bernabéu.

El líder acusó el 0-1, siendo incapaz de tener el control ni tampoco de poder salir ya al contragolpe, con su rival bien protegido y sin apenas dando espacios. Aún así, un error en una estrategia de saque de esquina permitió que el Madrid encontrara espacio para correr, pero Vinicius, solo ante Ter Stegen, no acertó a controlar bien y ya no pudo superar al guardameta alemán. Pidió penalti el brasileño, pero no lo había: en vez de chutar a puerta, optó por tirarse y Martínez Munuera no picó.

Dembélé volvió a sacar colores a Nacho para conectar de nuevo con Aubameyang y con Courtois negándole otra vez el gol. Sin embargo, la jugada acabó en saque de esquina y, en el córner, Ronald Araújo se elevó por encima de todos para empezar a teñir el Clásico de azulgrana. 0-2 antes del descanso, un auténtico mazazo para el Real Madrid.

Ferran y Aubameyang sentencian en un suspiro

Ancelotti intentó corregir cosas en el vestuario y metió a un nueve puro como Mariano y a Camavinga, además de intentar modificar el esquema. Pero el Barça amplió la ventaja nada más volver de vestuarios con un gran gol de Ferran Torres, que pocos segundos antes había perdonado un mano a mano claro ante Courtois. Minutos después, en pleno festival culé, Aubameyang hacía el cuarto y su doblete particular con intervención del VAR, corrigiendo Martínez Munuera a su asistente, que había levantado el banderín por un fuera de juego que no era.

0-4 con todo un mundo por delante. El Bernabéu temía una goleada de escándalo, mayor incluso que el 2-6 de la temporada 2008/09. Ahí murió el Clásico de manera definitiva. El Madrid no encontró la forma de acortar distancias, ni siquiera en uno de sus conocidos arreones, y tampoco recibió en exceso la ira de su afición. Lo que pudo llegar fue el 0-5, en las botas de Ferran Torres, Dembélé y Memphis Depay, pero el marcador ya no se volvería a mover. El Barça también fue aflojando y, con los minutos pasando sin excesiva historia, el Clásico volvería a ser culé por primera vez desde marzo de 2019.



Ficha técnica

Real Madrid, 0: Courtois; Carvajal (Mariano, m.46), Militao, Alaba, Nacho (Lucas Vázquez, m.63); Casemiro, Kroos (Camavinga, m.48), Modric, Fede Valverde; Rodrygo (Marco Asensio, m.63) y Vinícius

FC Barcelona, 4: Ter Stegen; Araujo, Piqué, Eric Garcia, Jordi Alba (Dani Alves, m.86); Busquets, De Jong (Gavi, m.71), Pedri (Nico, m,86); Dembélé (Adama, m.80), Aubameyang (Memphis, m.71) y Ferran Torres

Goles: 0-1, m.29: Aubameyang; 0-2, m.38: Araujo; 0-3, m.47: Ferran Torres; 0-4, m.53: Aubameyang

Árbitro: Martínez Munuera (Comité valenciano). Amonestó a Kroos (m.22), Modric (m.63), Camavinga (m.82) y Lucas (m.88), del Real Madrid; y a De Jong (m.26), Busquets (m.31), Jordi Alba (m.74) y Nico (m.88), del Barcelona

Incidencias: Partido correspondiente a la vigésimo novena jornada de LaLiga Santander disputado en el estadio Santiago Bernabéu ante 60.017 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria de Raimon Carrasco, expresidente del Barcelona