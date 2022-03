Joan Laporta concedió una entrevista a RAC1 en la que analizó al detalle todos los nombres propios del mercado de fichajes, la figura de Leo Messi, de quien parece descartar su regreso, y las dos primeras incorporaciones del próximo verano que ya están cerradas. Pero también fue preguntado por Raphinha, Robert Lewandowski, Mohamed Salah y Joao Félix, y el presidente del Barcelona fue muy claro sobre cada uno de ellos.

"Raphinha es un gran jugador. Tenemos buenos informes suyos. Deco (su representante) tiene su trabajo y nos informa de detalles para que no cometamos errores. Y en algunos casos nos ha ayudado mucho", declaró sobre el brasileño. En este caso, las opciones del Barça para firmarle pasan por un supuesto descenso del Leeds United, que abarataría mucho su traspaso.

Pero es que además al Barcelona también le han relacionado con futbolistas de talla mundial como Salah o Lewandowski. En este caso, Laporta sí ha sido más escueto: "Son grandes jugadores. Todos los buenos futbolistas quieren venir al Barça, pero no quiero ponerlo difícil", dijo.

Laporta manda un mensaje a Joao Félix y Haaland

Sobre el joven talento del Atlético de Madrid Joao Félix, sí habló algo más, desvelando conversaciones con Jorge Mendes y un intento de ficharle el pasado verano. "Me gusta muchísimo, su representante lo sabe. Es un gran jugador, me encanta. Es cierto que hubo una oportunidad de hacer un intercambio con Griezmann. Se intentó, pero el Atlético de Madrid no quiere desprenderse de él. Y hace bien", declaró.

Por último, el presidente blaugrana, mandó un mensaje a Haaland y Mbappé cuando le preguntaron a quién prefiere. "El que tenga claro que quiera jugar en el Barça. El que tenga ganas de venir aquí. Hoy por hoy, ninguno de los dos me las ha transmitido. Lo que sí que me han llegado son unas condiciones económicas que en ningún caso aceptaremos".