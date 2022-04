El Real Madrid ha cerrado el fichaje del lateral derecho brasileño de 18 años Vinicius Tobias que llega procedente del Shakhtar. El lateral llega cedido hasta el final de la temporada 22/23 y el club blanco se reserva una opción de compra. Vinicius aterriza en Madrid para jugar en el Castilla.

Vinicius fichó por el Shakhtar el pasado mes de enero, pero no ha podido debutar por la invasión de Rusia a Ucrania. La FIFA abrió la puerta a los traspasos de los jugadores que militan en la liga ucraniana y el Madrid ha estado atento para hacerse con los servicios de un futbolista que ya estaba en el radar de la dirección deportiva. En una operación excelente de los merengues, Vinicius tendrá la oportunidad de demostrar la próxima temporada si tiene talento suficiente como para que el Madrid apueste por su fichaje. Si no cuaja no se ejecuta la opción de compra y asunto finiquitado.

El lateral derecho es una de las posiciones que la dirección deportiva tiene marcada en rojo- Carvajal ha pasado de ser indiscutible a ser muy poco fiable y el Madrid busca un lateral derecho de garantías. De momento ya ha cerrado la llegada de una de las jóvenes promesas brasileñas aunque sigue peinando el mercado para reforzar con un jugador de nivel uno de los puestos que se consideran peor cubiertos.

¿Cómo juega Vinicius Tobias?

El Madrid se hace con un lateral de largo recorrido. Destacan sus subidas por banda, la rapidez que tiene, buen centro y su calidad técnica para asociarse y desbordar en el uno contra uno. Además tiene buena visión de juego y capacidad para salir por los dos lados a la hora de encarar. En el aspecto negativo es su capacidad defensiva. Debe mejorar mucho tanto en colocación, como en concentración. En definitiva, una perla brasileña que puede ser decisivo en ataque y que aún debe pulirse en tareas de intendencia.