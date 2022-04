Lío en el Girona: Samu Saiz llama "payaso" a su entrenador tras ser sustituido

Momento surrealista el que se vivió este viernes en Montilivi. El Girona, que es uno de los equipos más en forma de la Segunda División --legaba al duelo tras firmar cuatro victorias consecutivas-, jugaba en casa contra el Málaga en un partido clave para confirmar su posición de play off e incluso meterse en la pelea por el ascenso directo.

El encuentro no empezó bien para un Girona que veía como el Málaga llegaba con asiduidad a su portería. Míchel Sánchez (que seguía el partido en una cabina de prensa al estar sancionado) decidía tomar cartas en el asunto en el minuto 36 de partido, cambiando a Samu Saiz por Iván Martín.

La reacción de Saiz se ha convertido en viral. El extremo mostraba su indignación con su entrenador quitándose la camiseta y diciendo "Eres un payaso" a su míster. Por último, la camiseta la arrojaba a la grada.

😳 Samu Saiz, al ser sustituido en el minuto 36, le ha tirado la camiseta al entrenador mientras le llama "payaso". pic.twitter.com/e7S6CPNjZ2 — Andoni Otxotorena (@andoniotxo_) April 1, 2022

Tras el partido, Míchel explicaba en rueda de prensa las razones del prematuro cambio: "No me gustaba como estábamos haciendo la presión y veía que si no cambiaba algo nos iban a marcar. Por eso decidí, por primera vez en mi carrera, hacer un cambio antes del descanso. A Samu no le ha gustado mi decisión y a mi no me estaban gustando sus minutos. Intentamos corregirle, pero no conseguía saber interpretar lo que queríamos y tomé una decisión".

💥 Samu Sáiz s'encara amb Míchel i li diu "pallasso" 🚨 El tècnic respon a la roda de premsa "Entenc que s'hagi disgustat, però jo també ho estava amb el seus minuts"#OnzeE3

▶ https://t.co/3j42IcUhFc pic.twitter.com/MeBJvMLn2i — Onze (@OnzeTv3) April 1, 2022

El cambio no le salió nada mal a Míchel. El Girona ganó 1-0 al Málaga con un tanto de Nahuel Bustos, firma su quinta victoria consecutiva y con 58 puntos, a cuatro del ascenso directo que ahora mismo ocupa el Almería, se mete de lleno en la pelea por los dos primeros puestos.