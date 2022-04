El desesperado último movimiento del Barcelona para mostrar la renovación imposible de Dembélé

Ousmane Dembélé se ha convertido en una pieza clave para el nuevo Barcelona de Xavi Hernández. El técnico catalán no deja pasar ninguna oportunidad en rueda de prensa para meter presión a Joan Laporta a la hora de intentar renovar al ‘Mosquito’. Dembélé se ha convertido para Xavi en una pieza clave, un eslabón fundamental en su esquema en el que los extremos tienen una relevancia capital.

En el campo el extremo galo deja constancia de su capacidad para desbordar, abrir defensas cerradas y ser decisivo. Los datos hablan por sí solos. Acumula 10 asistencias de gol en los 13 partidos disputados esta temporada.

El Barcelona, que lo daba como perdido, se ha visto obligado ante las excelentes actuaciones de Ousmane y la presión de Xavi, a retomar las negociaciones para buscar, a la desesperada, una renovación que parece imposible.

Mateu Alemany se ha desplazado este lunes a Marrakech para reunirse esta noche con el agente del delantero, Moussa Sissoko, según ha desvelado el canal de Twitch Jijantes, que publica incluso una foto del ejecutivo azulgrana en el aeropuerto marroquí.

💣 LA FOTO de @jijantesfc Mateu Alemany esta mediodía en Marrakech para la reunión con Moussa por la renovación de Ousmane Dembelé. Esto va de verdad #mercato pic.twitter.com/7E8ut7u6qi — Gerard Romero (@gerardromero) April 4, 2022

El Barcelona viaja a Marruecos para reunirse con el agente de Dembélé, pero lo hace con cautela. Parece mas bien un movimiento de cara a la galería que una reunión para una negociación real que termine en una exitosa renovación. Y es que el Barcelona filtra que no piensa subir un solo euro la última oferta que le hizo al extremo galo el pasado mes de diciembre, ni tampoco la prima de renovación que se llevaría su agente.

Dembélé quiere quedarse en el Barcelona, podría aceptar el sueldo que le ofrece el Barça si le firman un contrato que no sea muy largo, pero su agente reclama una jugosa prima de renovación a la que la directiva culé sigue haciendo caso omiso. Alemany, que ha viajado solo a Marruecos, no está dispuesto a ceder ante las presiones de Moussa Sissoko. Si el agente no rebaja sus pretensiones la renovación de Ousmane no será posible.