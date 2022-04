José Ramón Sandoval, entrenador del Fuenlabrada, sorprendió a propios y extraños con su durísima acusación sobre la actitud del técnico del Leganés, Mehdi Nafti, durante los minutos finales del encuentro liguero que enfrentó a ambos conjuntos en el estadio de Butarque y que acabó con 3-2 a favor de los locales. Según Sandoval, Nafti le retó a pegarse en el túnel de vestuarios:

"Los clubes están por encima de todo y los que trabajamos dentro debemos saber comportarnos, no vale ganar a cualquier precio. Dentro del campo se puede perder tiempo, pero no puede ser que estés provocando al banquillo rival. Simplemente le he dicho a Nafti que tenía cara porque desaparecían los recogepelotas. Y me ha retado a pegarse conmigo en el túnel de vestuarios. Es increíble", afirmó.

"¿Cómo puedes retar a un entrenador a pegarse en el túnel de vestuarios? El otro día vine a ver el Leganés-Sporting y pasó lo mismo, se lio una igual con él. Tenemos que dar ejemplo. He ido a darle en el hombro, me ha empujado y el árbitro me ha expulsado a mi. No he tenido una mala palabra, ni nada. Eso no se puede hacer. El partido ya estaba acabado, estábamos en el descuento. Hay que tomarse las cosas de otra manera", añadió.

😡 Sandoval, INDIGNADO tras el #LeganésFuenla: 💥 "Nafti me ha retado a pegarnos en el túnel de vestuario" 📺 #ElGranDebate pic.twitter.com/hX6FnHmiNG — Directo Gol (@DirectoGol) April 4, 2022

Insta al que quiera a comprobar los videos

En la misma línea, comentó: "No se puede permitir eso, retar a un entrenador a pegarse. Y el cuarto árbitro lo ha visto. Ha sido Nafti, ahí están los vídeos. El que quiera que lo vea, cómo señala el túnel de vestuarios para irnos a pegar. Esto es fútbol profesional, hay que saber ganar".

La respuesta de Nafti

El técnico del Leganés quiso quitarle hierro al asunto y aseguró que lo que le dijo a Sandoval es que si quería hablar con él lo haría en el túnel de vestuarios. "Solo le he dicho que cuando uno está pendiente del partido no tiene tiempo para contestar al entrenador contrario y que lo que tengamos que hablar lo hablaríamos luego en el túnel de vestuarios. Esto es fútbol.", dijo el ex de Mérida y Lugo.