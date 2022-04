El juego que mostró el Atlético de Madrid en la ida de los cuartos de final ante el Manchester City sigue dando mucho que hablar. El esquema de 1-5-5-0 que utilizó durante muchos minutos Simeone ha levantado distintas opiniones en el mundo del fútbol.

En Inglaterra fueron varios los medios que se cebaron con Simeone y el Atlético. Hablan de un planteo mezquino y tildan de "sucias" las armas utilizadas por los españoles. En la misma línea, Manchester Evening New cataloga de "payasadas" a todas las estrategias utilizadas por Diego Pablo Simeone. Especialmente crítico fue el exfutbolista y entrenador galés Dean Saunders. Agarrándose a las estadísticas -el Atlético no tiró un solo tiro a puerta, no sacó ni un saque de esquina y tuvo un 21% de posesión-, realizó un ataque despiadado al Cholo y sus pupilos: "Si quieres estropear un partido de fútbol, solo juega como el Atlético de Madrid. En realidad están tratando de estropear el juego. Se sientan y esperan. Se llama fútbol parásito: viven de tus errores. Cierran las puertas por todo el campo y solo intentan interceptar un pase. Es terrible verlo, terrible jugarlo, nadie lo va a disfrutar. No voy a intentarlo con Simeone. La forma en que se está configurando, está estropeando el juego para mirarlo, estropeándolo para jugar, condensando el espacio, sin mostrar ambición de anotar. Cuando estás viendo el partido, te quedas dormido".

Las críticas no se quedan solo en Inglaterra. El último en sumarse a la corriente en contra del estilo practicado por el Atlético en el Etihad Stadium ha sido un viejo conocido de la afición rojiblanca. Arrigo Sacchi se ha mostrado muy duro con Simeone en una entrevista concedida a La Gazzetta dello Sport.

Esa manera de jugar cansa al público, que pide belleza, emociones. Gullit me preguntó por qué no intentábamos centrar y marcar goles con la cabeza y le dije que no, que si por mala suerte metemos un gol, luego jugaremos siempre así. No quería. En la Eurocopa 2000 estaba en la grada al lado de Pelé durante el Holanda-Italia, que ganamos tras haber pasado todo el partido en defensa. El brasileño me dijo: 'Una pena, tienen a buenos jugadores, pero no saben jugar al fútbol'. El Atlético hace lo mismo: defensa, defensa y defensa.

Para Simeone la idea es no perder y luego a ver que pasa. Tienen un 'catenaccio' de los años 60, una idea vieja. ¿Qué fútbol es esto? No te da alegría ni cuando ganas. Triunfas sin merecerlo, sólo con astucia. No me gusta y me extraña que los españoles, gente acostumbrada a la belleza del fútbol, lo acepten. Simeone tiene valores morales importantes, es un líder, debería hacer más, creer más en sí mismo