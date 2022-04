Ancelotti da la cara por Gareth Bale: "Merece despedirse bien del Real Madrid"

El Real Madrid vuelve a pensar en La Liga tras su espectacular triunfo en Stamford Bridge ante el Chelsea. Los merengues afrontan la cita con las bajas de los lesionados Isco y Hazard. Militao se ha recuperado y Mendy no entrenó por descanso. Carlo Ancelotti pasó por rueda de prensa para dar un amplio repaso a la actualidad merengue.

El técnico italiano comenzó defendiendo a Gareth Bale: "Gareth está bien, como vimos con Gales. Y quiere mostrarlo aquí, con su equipo. Desea salir bien. Sería justo que se despidiera bien del Bernabéu. Ha entrado en la historia de este club con sus goles, sus partidos y los títulos".

Carlo se deshizo en elogios hacia Benzema y reconoció que uno de los principales cambios del galo es su capacidad de liderazgo actual: "Su carrera es muy larga. Sigue creciendo. Ha mejorado dentro y fuera del campo, en su liderazgo. Tiene más personalidad, es más líder. El buen jugador siempre ha estado ahí".

Repaso de los lesionados y los tocados: "Mendy no ha entrenado este viernes porque necesita descansar. No tiene lesión. Mañana veremos si sigue cansado. El problema que tenemos es Jovic y su tobillo. Hazard va muy bien".

Enfadado por los pocos minutos que ha podido dar a Dani Ceballos: "No ha jugado lo que merece por cómo entrena. Es un profesional muy serio. Me molesta no haberle dado más minutos. Espero que eso pueda cambiar".

Sobre las críticas al aspecto físico: "Hablo de lo que veo y no veo nada preocupante a nivel físico. Lo que se dice alrededor lo dicen personas que no saben lo que hay de verdad en el equipo y sus pruebas. Mi suerte es que tengo mucho equilibrio. He tenido suerte en la vida. He tenido el covid en un periodo bueno y no he escuchado a nadie. El entrenador destaca solo cuando el equipo pierde. Hay planteamientos malos, pero también es por los jugadores. Hay que aceptarlo, más si entrenas al Madrid, que es el mejor sitio para estar. El problema es que te critiquen en un equipo no tan grande como el Madrid".

Valverde, la llave táctica del triunfo en Stamford Bridge: El centro del campo necesita una dosis extra de energía con Valverde. En partidos tan igualados como el del otro día, puede ayudar mucho. Fue una llave del partido contra el Chelsea. Dimos una buena salida de balón y encontramos espacios. Destacan todos lo de Valverde, pero eso ayudó también a los otros a tener más calidad con el balón".

A pesar de la importancia de la inclusión de Fede Valverde ante el Chelsea, Ancelotti sigue apostando por el 4-3-3: "El sistema es el 4-3-3, el mejor para lo que tenemos. Valverde tenía una función más posicional. No van a cambiar los tres medios, porque son demasiado importantes. Un 4-4-2 sería dar más trabajo defensivo a Vinícius".

¿Seguirá en el Madrid en la 22/23? "Al final de la temporada el club evaluara el trabajo que hacemos y tomará una decisión. Yo disfruto de cada día".

El Madrid trabaja en las llegadas de Mbappé y Haaland. ¿Podrían perjudicar a Benzema? "Con la edad que tiene Karim y que lo va haciendo mejor, mejor y mejor... no cambia nada sus compañeros. En el futuro será uno de los más importantes de este club, sin duda, esté quien esté de compañero".

La importancia de saber motivar a su equipo para cambiar el chip ante el Getafe: "El aspecto mental es más complicado que el físico. Contra el Chelsea no hay que decir nada en el vestuario; con este tipo de partidos hay que dar un empujón más para que el equipo esté igual de concentrado".