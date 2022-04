El polémico tuit de Dani Ceballos tras el gol anulado a Vinícius

El arbitraje de Cuadra Fernández en el Sánchez Pizjuán no dejó indiferente a nadie. El Sevilla se queja de una amarilla perdonada a Camavinga que hubiera supuesto la expulsión del jugador galo. Por su parte el Real Madrid no entiende como el colegiado no pitó un penalti por mano de Diego Carlos y puso el grito en el cielo por el tanto anulado a Vinícius con 2-1 en el marcador por una presunta mano del brasileño que solo vio el colegiado.

Dani Ceballos, que no entró en la convocatoria, expresó lo que sintieron muchos madridistas tras la incomprensible decisión de Cuadra Fernández de anular el gol a pesar de revisar la imagen en el VAR: "Jajajaja ¿Mano? Qué vergüenza, de verdad".

Tras la increíble remontada del Madrid en el Pizjuán que finiquita la Liga, Ceballos se acordó del Sevilla en otro tuit que no tiene desperdicio. El ex del Betis jugó con una parte del himno sevillista para alabar a su equipo. "Dicen que nunca se rinden, Real Madrid +3", escribió.