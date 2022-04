Paco Jémez explota en rueda de prensa: "Sabes muy poco de fútbol, has estado de cervezas y no lo has visto"

Paco Jémez, entrenador del Ibiza, no vivió sus mejores momentos en la rueda de prensa posterior al partido que su equipo perdió en Burgos ante el conjunto local por 2-1.

Jémez se enfrentó a un periodista ibicenco con el que ya ha tenido sus más y sus menos en anteriores ocasiones. Paco, indignado con los errores individuales de su equipo que facilitaron el triunfo del Burgos de Julián Calero, no permitió, sin embargo, que se especulara con la profesionalidad de sus jugadores.

El periodista en cuestión habla sobre la poca tensión que parece tener el equipo al verse en zona de nadie en este final de temporada y cuando deja caer que el Ibiza parece que ha ido de vacaciones a El Plantío, Paco salta como un muelle

¡Solo faltaba que dijera que estamos de vacaciones! Si tú intuyes que los errores de hoy es por eso, entonces, me vas a disculpar, pero de fútbol entiendes poco. Yo entiendo poquito pero tú bastante menos. ¿A ti te ha parecido la imagen del equipo un equipo entregado...? ¿Qué coño me estás preguntando? Porque ya me estoy poniendo un poquito nervioso. Que no te entiendo lo que quieres preguntar. Me empiezas a rayar la falta de respeto... Entiendo que has estado de cervezas y no has visto el partido. Esto va para largo, esto es un suplicio todos los días