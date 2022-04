Sigue el lío tras el derbi asturiano: "Cuando no entra nuestra afición, ya ves por dónde van las cosas..."

El central del Real Oviedo David Costas lamentó lo sucedido después de ganar el derbi ante el Sporting, cuando algunos jugadores del conjunto rojiblanco agredieron al portero Joan Femenías y trataron de evitar la celebración de los oviedistas sobre el terreno de juego, lo que atribuyó a que a "algunos les sobrepasó la situación que están viviendo, se equivocaron". "Fue todo muy rápido. De lo que pasó con Joan no nos dimos cuenta hasta que llegamos al vestuario y él mismo nos lo explicó. Uno no se espera ese final, porque son cosas que no son de fútbol, pero ahí están: no podemos darle mucho más bombo, tuvimos la suerte de no perder a ningún jugador, que podía haber pasado, y ahora a pensar en Alcorcón", señaló Costas.

Anatomía de una trifulca.

Los lamentables incidentes del derbi asturiano.#VamosEnJuego pic.twitter.com/nqG9GdUSwB — #Vamos por Movistar Plus+ (@vamos) April 17, 2022

Esa trifulca final, en la que jugadores del Sporting como Rivera o Berto profirieron puñetazos y patadas al portero azul, Joan Femenías, cuando este iba a celebrar el triunfo señalándose el escudo, empañó un partido en el que para el propio Costas el Oviedo "estuvo a la altura y fue mejor" que su eterno rival, al que volvió a ganarle un derbi (el cuarto de cinco jugados con Ziganda). "Al final, cuando esa semana no se invita de manera correcta a la directiva de nuestro equipo, y tampoco se deja entrar a nuestra afición, ya ves por dónde van las cosas. De hecho no tienen por qué hacerse así, nosotros las hicimos de otra manera: hay una gran rivalidad, pero se tiene que quedar ahí. Lo importante es que volvimos a ganar el derbi y estamos felices", apostilló.

Pensando ya en el partido ante el Alcorcón, el central pontevedrés concentró los esfuerzos del equipo "en las seis finales que quedan" y echó cuentas respecto a los puntos que van a necesitar para mantenerse en un play-off donde, por primera vez esta temporada, están asentados tras ganar el derbi.

"Tenemos muchas ganas e ilusión, queremos conseguir ese play-off y para ello hay que dar lo mejor de nosotros: pensar solo en el partido que toca, y ganar sí o sí a un Alcorcón ya descendido pero que pone en complicaciones a todos. Los de abajo están fuertes, tanto Las Palmas como la Ponferradina, y todo va a costar más de lo esperado al principio", dijo el oviedista.

El conjunto carbayón regresó al trabajo este lunes tras descansar ayer domingo y volverá a tener día libre mañana martes, por lo que no será hasta el miércoles cuando comience a preparar la visita a Santo Domingo (domingo, 14 horas), un choque para el que Ziganda tiene disponible a toda su plantilla.