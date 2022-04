Ancelotti confirma importantes ausencias de cara al partido frente a Osasuna

Carlo Ancelotti pasó por rueda de prensa en la previa del duelo que este miércoles juega el Real Madrid a las 21:30h frente al Osasuna en el Sadar.

La derrota del Barcelona ante el Cádiz aumentó la distancia del Real Madrid a quince puntos sobre sus perseguidores, y rebajó a siete los que necesita para ser matemáticamente campeón de LaLiga Santander, situación que provocó un llamamiento a la calma de Carlo Ancelotti, que aseguró este martes que aún tienen "partidos importantes que jugar" y que "todavía no se ha acabado".

"A los jugadores les voy a dar el mismo mensaje de todos los partidos. Es verdad que estamos cerca de ganar la Liga pero tenemos partidos importantes que jugar. Mañana es un estadio muy difícil, ante Osasuna, vamos a intentar ganar para acercanos al título", afirmó.

Y descartó tener ya la sensación de ser campeón de la Liga española, la única grande que le faltaba por conquistar como entrenador: "Tengo demasiada experiencia para tener este sentimiento. Estamos muy cerca, lo estamos haciendo bien y tenemos que seguir haciéndolo porque todavía no se ha acabado. Ganando mañana nos acercaríamos aún más, es el pensamiento de todos, es una oportunidad".

El Real Madrid jugará sin calculadora en su mano. "Las cuentas que hacemos son bastante simples. Hacer tres puntos contra Osasuna y después ante el Espanyol. Si los necesitamos, hacer tres contra el Atlético. No necesito ser un matemático para hacer cuentas, no lo soy, me gusta mas la historia. Vamos a intentar ganar a Osasuna", apuntó.

De la misma manera que el técnico italiano desveló que dará descanso a Luka Modric al verle fatigado, aseguró que no ve motivos para reservar a Karim Benzema. "Cuando el jugador está bien no necesita descasar porque no está cansado ni tiene sobrecarga. No tiene ningún sentido no meterlo. Tiene una buena dinámica, está bien y le voy a meter", dijo.

Además, confirmó las bajas de Mariano, Jovic y Casemiro ante el conjunto navarro: "Casemiro ha tenido un problema en el entrenamiento, son pequeños problemas. No le permite jugar, pero espero que pueda estar disponible ante el City. Lo mismo con Jovic y Mariano"

Benzema ha marcado quince goles en sus diez últimos partidos, el gran referente del equipo tras el freno del brasileño Vinícius Junior a quien Ancelotti dijo que no le exige con el gol: "Cuando no marca lo veo tranquilo, no tiene la obsesión Vinícius de marcar goles. Tiene la motivación de ayudar al equipo y lo está haciendo muy bien desde principio de temporada. Que marque es importante pero no es la más".

Valoró 'Carletto' la aportación del brasileño Rodrygo, clave en la eliminatoria europea ante el Chelsea y la remontada al Sevilla, sin asegurar que está por delante de Marco Asensio.

"Rodrygo está haciendo una buena temporada, ha marcado más las diferencias cuando ha entrado en los partidos desde el banquillo ante PSG y Sevilla, ha puesto su energía y habilidad para el equipo. Nos ha ayudado. Marco lo ha hecho muy bien también, ha marcado muchos goles. No es que sea uno primero, hemos disfrutado de la calidad de los dos", indicó.

Por último, no rehuyó al factor fortuna que necesita cualquier equipo para ser campeón: "Este estadio (Santiago Bernabéu) y este club tienen magia, algo especial. La suerte siempre la he considero una cualidad. Si me dicen que tienes suerte, tengo una cualidad más. Napoleón decía que prefería a los generales con suerte que con calidad".