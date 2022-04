El Real Madrid sigue en la pole en la carrera por el fichaje de Erling Haaland

Jarro de agua fría para los antimadridistas y los seguidores del Manchester City. El lunes por la noche se hizo viral una supuesta información del Daily Mail en el que aseguraban que Erling Haaland había cerrado un acuerdo con el City por el que cobraría 32 millones de euros netos por cada una de las cinco temporadas de contrato.

Este martes, Jan Aage Fjortoft, ex jugador noruego y amigo del padre del futbolista que hace las veces de portavoz oficioso de la familia, negó dicho acuerdo: "Como he informado durante meses, Erling Haaland podría terminar en Manchester City y Real Madrid. Los dos favoritos. Pero NO hay acuerdo hasta ahora", aseveró Fjortoft.

La carrera por Erling Haaland se ha reducido a dos equipos. El Barcelona se ha caído de la puja al igual que el Manchester United y el Bayer Múnich y solo quedan Manchester City y Real Madrid como posibles destinos.

Haaland, al que le encanta España y se está construyendo una casa en Marbella cerca de la de su padre, sigue deshojando la margarita sobre dónde jugará la próxima temporada. Si el Madrid va con todo a por él, Haaland está dispuesto incluso a perder dinero por jugar en el conjunto merengue y cumplir su sueño de vivir en España. El City es conocedor de las preferencias de Erling y quiere convencer al entorno del jugador con una morterada de billetes, pero la realidad es que Florentino tiene en su mano el fichaje del mejor delantero centro del mundo. Y lo sabe.