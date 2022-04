Laporta señala al socio culé como culpable de la marea blanca del Eintracht en el Camp Nou

Joan Laporta no atraviesa sus mejores momentos como presidente del F.C. Barcelona. Tras la debacle deportiva e institucional que supuso el partido de vuelta ante el Eintracht, con derrota por 2-3 y más de 30.000 alemanes tomando el Camp Nou, el equipo que dirige Xavi Hernández dimitió de la carrera por La Liga firmando un lamentable partido ante el Cádiz (derrota por 0-1).

Este martes Laporta ha comparecido ante los medios de comunicación para intentar explicar cómo fue posible que 30.000 alemanes inundaran el Camp Nou el pasado jueves.

Joan señala directamente al socio culé como máximo responsable. Ellos compraron las entradas y luego las revendieron a los alemanes: " Seguro que lo pudimos hacer mejor, pero las reuniones con UEFA nos dijeron que habría 5.000 con entrada y el resto sin entrada. Los que vinieron sin entradas encontraron que entraron con el abono de algunos aficionados. Preocupados estábamos. Si prohibíamos la entrada en ese momento, nos podríamos estar arrepintiendo ahora de más cosas. El grueso son las más de 29.000 entradas que fueron compradas y acabaron en manos de alemanes, cuando ellos no podían comprarlas. Como conclusión diría que el club no ha vendido entradas a los alemanes, más allá de las 5.000 obligas y de 500 VIPS. El club no es culpable, pero sí máximo responsable".

Reprimenda a los socios y abonados por la reventa: "Es un acto que ni entendemos ni aceptamos. Sabemos el número de socios que compró entradas, el abonado no lo sabemos. El número de socios que compró entradas e hizo un mal uso, no lo sabemos. Compraron entradas 7.800 socios con descuento. Tenemos el listado y actuaremos, a través de la comisión de disciplina y el departamento legal, pero tampoco tenemos la voluntad de perseguir a nadie, hay una gran decepción".

El presidente del Barcelona intentará buscar soluciones para que la bochornosa situación que se vivió ante el Eintracht no se repita: "Hemos de buscar acciones, junto con la policía, los Mossos, para que estos grupos organizados no puedan actuar nunca más. También hemos detectados que había mucho alemán residente aquí o en las islas que lograba entradas porque la VISA no era alemana. Nosotros asumimos responsabilidades, pero hay que tener en cuenta que hay que ser un experto en las malas praxis".

En cuanto a lo meramente deportivo, Laporta aprieta al equipo para que cierre al menos su presencia en Champions la próxima temporada: "El tramo final de liga lo estábamos encarando muy bien, con un gran resultado en el Bernabéu, pero estamos teniendo dificultades para ganar. Sé que Xavi está analizando, buscando soluciones... Se ha lesionado Pedri. La situación es distinta a la que algunos esperábamos. Mientras hay vida, hay esperanza. Tenemos que luchar para que el resultado sea el máximo posible. No se trata de tirar la toalla, pero se ha puesto muy complicado ganar LaLiga. Hay siete finales y hay que ganarlas para estar, como mínimo, en Champions".